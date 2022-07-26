День Української Державності 28 липня утверджуватиме зв’язок багатьох поколінь нашого народу – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Завтра починається важливий тиждень – символічний. Тиждень, коли ми вперше відзначимо День Української Державності 28 липня. Вперше.

Відзначимо в час такої жорстокої війни – на шостому її місяці. Після восьми років війни на Донбасі. Але відзначимо. Попри все. Бо українців не зламати.

День Української Державності буде утверджувати зв’язок українців, які живуть тепер, з багатьма поколіннями нашого народу. Понад тисячу років державотворчому досвіду українців, нашій культурі, нашій самобутності, українському характеру.

Зараз у багатьох подвигах наших воїнів, у мудрості наших людей у боях, навіть просто в розмовах звичайних українців про те, що відбувається, ми можемо побачити, ми можемо почути і зрозуміти приклади таких же характерів, але сотні років тому. Можемо побачити приклади такої ж хоробрості, такого ж ставлення до життя, і, найголовніше, – ставлення до України й до ворога.

Лише ті, хто абсолютно не знає правди історії й абсолютно не відчуває її сенсу, могли ухвалити рішення атакувати нас. Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за століття. Українці ніколи не віддадуть своєї незалежності. І не зламаються зсередини, як це бувало не раз. Не цього разу!

Берегти єдність зараз, працювати разом на перемогу – це найважливіше національне завдання, яке всі ми обов’язково виконаємо.

А отже, зможемо зробити те, що не вдавалося зробити раніше попереднім поколінням. Це стосується й нашого захисту в цій війні за незалежність, і нашого руху в об’єднану Європу, до повноправного членства у ЄС, і нашої здатності стати однією з найбільш сучасних держав світу.

Немає зараз тих, хто в цьому сумнівався б. Є лише ті, хто сперечається, як цього досягнути. Це буде. Це ознака віри в Україну – не тільки нашої власної віри.

Навіть окупанти визнають, що ми переможемо. Ми чуємо це в їхніх розмовах – постійно, у тому, що вони розповідають своїм близьким, коли зв’язуються з ними.

Тож не розслабляємось і, як і кожного дня протягом пʼяти місяців, робимо все, щоб завдати ворогу якнайбільших втрат і щоб зібрати для України якнайбільше підтримки.

Цього тижня будуть важливі візити партнерів, будуть важливі переговори, а найважливіше – буде подальше просування українських позицій. На фронті, в дипломатії, в економіці.

Я вдячний усім, хто захищає нашу державу!

І бажаю всім нам, всім українцям, результативного нового тижня.

Слава Україні!