Держава має підтримати розвиток ветеранського бізнесу – Президент

Створення робочих місць для ветеранів війни та підтримка розвитку бізнесу, заснованого ветеранами, є одним з пріоритетів влади, наголосив Президент України Володимир Зеленський під час участі у відкритті ІІІ Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму «Там, де ми – там Україна».

«Окрема важлива тема й наш пріоритет – це створення робочих місць для ветеранів. Я гадаю, нам потрібно якомога більше ветеранських бізнесів», – сказав Глава держави.

Президент наголосив: ветерани – це люди, які першими пішли захищати країну, люди слова і діла. Вони стресостійкі, дисципліновані, мають лідерські якості, вміють ухвалювати правильні, сміливі та швидкі рішення, системно та стратегічно мислити.

«Це й армійські навички, і одночасно правила, за якими існують всі успішні компанії. І, звичайно, не можна не враховувати досвід інших держав, де багато ветеранів є засновниками великих, серйозних, потужних, відомих компаній», – зазначив Володимир Зеленський.

На переконання Глави держави, допомога може полягати у розробці програми бізнес-освіти для тих, кому це дійсно цікаво, наданні фінансової підтримки для старту такого бізнесу, пільгових кредитів.

«Зараз у Верховній Раді України є проект закону про державні гарантії за кредитами для малого та середнього бізнесу. Вважаю, слід подумати, щоб врахувати ветеранський бізнес як окрему категорію бізнесу», – зауважив він.

На переконання Володимира Зеленського, така ініціатива є слушною, тому що Україна рухається до миру, і вже 28 днів немає бойових втрат.

«Нам потрібен мир лише на умовах України. Ми всі чудово розуміємо, що коли він настане, це не означає, що сильна та боєздатна армія нам більше буде непотрібна. Все навпаки. Лише сучасне й потужне військо буде нашим гарантом миру. А потужне військо може бути лише в успішній країні – там, де є успішний бізнес», – наголосив Президент.

Глава держави зазначив, що ветерани – це люди, які рухають країну вперед і можуть бути реальними локомотивами та драйверами успішних змін в Україні.

Володимир Зеленський закликав присутніх на форумі представників бізнес-школи запропонувати цільові, адаптовані для ветеранів програми бізнес-навчання, а підприємців – ставати менторами та ділитися з ними досвідом.

Міністр у справах ветеранів України Сергій Бессараб відзначив важливість організації таких форумів та обговорення теми розвитку ветеранського бізнесу. Зокрема, він анонсував обговорення широкого кола питань: від цільової підтримки освіти для розвитку власного бізнесу до створення профільних об'єднань ветеранів-підприємців.

«Мета такого формату відкритого спілкування – надати можливість кожному ветерану поставити питання й почути кваліфіковані відповіді. Це не просто обмін досвідом, це закладення фундаменту для побудови вектора державної політики щодо підтримки ветеранського бізнесу. Тисячі колишніх військовослужбовців та добровольців – у процесі повернення до цивільних професій і прагнуть організувати свій бізнес», – розповів він.

Глава держави ще раз привітав присутніх та всіх українців із Днем Державного прапора України.

«Ви, як ніхто інший, дійсно знаєте ціну, яку доводиться щоденно платити за те, щоб наш прапор майорів у небі. Ви воювали та захищали цей прапор, підіймали його над звільненими українськими містами, і я разом з мільйонами українців сьогодні хочу кожному з вас подякувати саме за це – за те, що ви зробили для України, і за те, що ви робите для нашої країни щодня», – резюмував Президент.