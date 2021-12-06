Держава незабаром розпочне виплату 1 тисячі гривень громадянам, які повністю вакциновані проти COVID-19 – Ростислав Шурма

Відбувся офіційний запуск програми «єПідтримка», що передбачає виплату 1 тис. грн українцям, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, і незабаром кошти почнуть надходити на картки громадян, заявив заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма.

«Хочу відзначити високу активність наших громадян, оскільки фактично за першу добу функціонування програми понад 3,5 млн українців зареєструвалися з метою отримання 1 тисячі гривень. Держава починає опрацьовувати ці реєстри. Думаю, найближчими днями будуть здійснені виплати першим мільйонам українців», – розповів Ростислав Шурма.

Заступник керівника Офісу Глави держави додав, що деякі банки – партнери програми власним коштом уже почали здійснювати виплати, які держава компенсуватиме фінустановам. За його словами, на сьогодні вже виплачено близько 1,5 млрд грн.

Ростислав Шурма зазначив, що нині виплати можливо отримати через шість банків: Monobank, «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Альфа Банк» та «А-банк». Ще близько 10 банків співпрацюють з програмою в пілотному режимі і найближчим часом можуть приєднатися до участі в ній.

«Вже видно пріоритети, куди громадяни витрачають кошти. Станом на сьогодні витрачено понад 100 мільйонів гривень. Лідером серед оплати є придбання книг», – розповів він.

Також українці активно витрачають кошти на послуги закладів культури й театрів. За його словами, більш ніж 80% платежів здійснюються онлайн.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що програма розвиватиметься, зокрема найближчим часом буде доступна опція «ліки» для громадян України віком понад 60 років.

«Програма буде діяти протягом року, і ми постійно додаватимемо нові категорії. Будемо розвивати й дивитися на потреби, які виникатимуть у суспільстві», – додав Ростислав Шурма.

Заступник керівника Офісу Президента зауважив, що пріоритет в отриманні 1 тис. грн надаватиметься онлайн-інструментам, але розробляються різні варіанти, щоб усі громадяни, які мають сертифікати вакцинації, одержали виплату у зручній для них формі.