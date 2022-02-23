Держава та великий бізнес мають разом гідно пройти цей непростий для України період – Президент на зустрічі з найбільшими підприємцями

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками великого бізнесу, що працює в нашій країні. На заході були присутні власники та топ-менеджери найбільших українських компаній і бізнес-груп.

Глава держави подякував бізнесменам за те, що вони почули сигнал від влади у складний для України момент, та разом з іншими високопосадовцями поінформував їх про поточну ситуацію.

«Для мене важливо, що ви перебуваєте в Україні. Мене зараз не цікавлять будь-які суперечності або непорозуміння між нами в будь-яких напрямах. Ми маємо всі разом гідно пройти цей непростий період і захистити українців», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що на підприємствах і в компаніях присутніх на зустрічі представників бізнесу працює близько 2 мільйонів українців.

«Ми захищаємо нашу державу і наших громадян, а також ваші підприємства. Тому вам доведеться захищати їх разом з нами – і підприємства, і людей, які на них працюють», – сказав він.

Глава держави попросив, щоб бізнесмени в ці дні перебували в Україні, поруч зі своїми колективами.

Володимир Зеленський також зазначив, що держава працює над тим, щоб ситуація в економіці була стабільною, щоб була стабільною національна валюта.

Представники бізнесу наголосили на готовності взаємодіяти з владою задля розв'язання всіх питань, що виникають нині.