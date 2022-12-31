Держава-терорист не матиме прощення, а ті, хто віддає накази та здійснює удари, не отримають помилування – звернення Президента України

31 грудня... Сьогоднішній день, ця російська ракетна атака – це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи. Це підсумок долі самої ж Росії.

Держава-терорист не отримає прощення. А ті, хто віддає накази на такі удари, і ті, хто здійснює, не отримають помилування. М'яко кажучи.

Кілька хвиль ракетного удару в передноворічний день. Ракети проти народу. Саме проти народу.

Це зробили нелюди, нелюди програють. І ми це з вами знаємо. Терористам це вже не змінити.

На Пасху вони робили такі удари, на Різдво, на Новий рік... Вони називають себе християнами, дуже чваняться своїм православ'ям. Але вони – за дияволом. Вони за нього і з ним.

И скажу об этом по-русски.

Вся эта война, которую вы ведете, вы - Россия, она не с НАТО, как врут ваши пропагандисты. Она не за что-то там историческое.

Она за то, чтобы один человек до конца своей жизни оставался у власти. А что останется от всех вас, граждане России, его не волнует.

Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. Но он как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов.

Он прячется за вами и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто никогда не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина никогда не простит.

Да и вы сами не простите ему все это, что он разрушит, и всех, кого он убьет.

Громадяни України!

Всі наші служби працюють там, де були влучання. Ми надаємо допомогу тим, хто постраждав. Київ, Хмельницький, Запоріжжя, Миколаїв на цей час...

На жаль, є загиблі... Мої співчуття близьким.

Більшість ракет збито нашими силами ППО. І це врятовані життя. Якби не ППО, рівень втрат був би іншим. Значно більшим. І це черговий доказ для світу, що підтримку України треба збільшувати.

Я дякую всім партнерам, хто допоміг з ППО. IRIS-T, Crotale, NASAMS, Hawk. ПЗРК «Перун», Mistral тощо. Наступного року будуть Patriot. Цього року багато зробили С-300, які ми також отримали.

Кожна з цих систем – це протидія терору, це те, що доводить силу нормальних людей і безплідність терористів. Зброя проти терору – це засіб миру.

І щодня – сьогоднішній не виняток – ми звільняємо наше наших. 140 людей повернули з російського полону сьогодні. 22 офіцери, 118 рядових і сержантів. Загалом від 24 лютого ми повернули додому 1596 українців і українок.

Дякую нашій команді! Дякую всім, хто захищає Україну! Всім, хто зараз на фронті! Всім дякую, хто воює за нашу державу!

Дякую ППО! І, будь ласка, громадяни, не ігноруйте сирени. Дякую нашим енергетикам – усім, хто знешкоджує наслідки терористичних атак.

Буде і зараз Новий рік.

Будемо з вами на постійному зв'язку!

Всі працюємо.

Слава Україні!

