Держава відремонтує злітну смугу сумського аеропорту – Президент

Під час робочої поїздки на Сумщину Президент України Володимир Зеленський ознайомився з роботою обласного комунального підприємства «Аеропорт Суми».

Голова Сумської облдержадміністрації Роман Грищенко розповів Президенту про перебіг реалізації Національної програми «Велике будівництво» в регіоні.

Зокрема, у 2020 році в області оновлюють 160 км державних доріг. На це виділено 2 млрд грн. Це в декілька разів більше, ніж торік.

Також ремонтують 65 км місцевих доріг, на що передбачено понад 860 млн грн.

Завершено спорудження чотирьох амбулаторій та розпочато повну реконструкцію семи приймальних відділень.

Крім того, в області оновлюють п'ять шкіл, а в Сумах зводять повністю новий, унікальний для країни дитячий садок на три поверхи, в якому буде басейн.

«Основний інвестор Сумської області – держава. Завдяки «Великому будівництву» в нас піднімається економіка, зросла середня заробітна плата. Саме тому є мрія в усіх сумчан – це створення реального хабу на базі сумського міжнародного аеропорту, який дасть поштовх розвитку економіки», – заявив очільник області.

За словами Романа Грищенка, летовище наразі перебуває в ганебному стані, адже ніколи по-справжньому не ремонтувалося. Головна проблема – застарілість злітної смуги. Водночас голова ОДА уточнив, що за параметрами вона не поступається смугам в аеропорту Харкова чи в «Жулянах», а тому може приймати майже всі літаки. Якщо відбудеться ремонт смуги та аеропорту загалом, Суми зможуть стати пунктом дозаправлення для повітряних суден довгих маршрутів з Азії на Захід.

Володимир Зеленський запевнив, що держава може виділити кошти для ремонту смуги.

«Зараз підбираємо пріоритетні напрямки по всіх аеропортах. Ми готові будувати в Сумах цю смугу, щоб Суми були в графіку пріоритетних аеропортів, якщо ви маєте тих, хто паралельно будуватиме термінал. Це дуже важливо», – зазначив Президент.

Очільник ОДА наголосив, що вже розглядає можливість концесії чи фінансування з місцевих бюджетів.