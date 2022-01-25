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Держави-партнери мають активніше інвестувати в Україну, щоб надати практичну підтримку нашій економіці – Володимир Зеленський

28 січня 2022 року - 20:00

Держави-партнери мають активніше інвестувати в Україну, щоб надати практичну підтримку нашій економіці – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликає представників бізнесу країн-партнерів активно інвестувати в Україну, щоб надати практичну підтримку українській економіці. Про це Глава держави сказав під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ.

Володимир Зеленський наголосив, що для України важливі будь-які сигнали підтримки з боку партнерів.

«Важливіші такі сигнали, коли інвестиції йдуть із тієї чи іншої держави в Україну. Питання не в розмірі. Але якщо той чи інший бізнес хоче захистити нашу державу та вірить у її стабільність і підставляє плече, а не ногу, хоче бути дружнім, потужним партнером, тоді – будь ласка. Тоді цей бізнес приходить», – сказав Президент.

Глава держави зазначив, що сьогодні не стоїть питання про одержання швидкого прибутку від таких інвестицій, але це – шлях отримати надійного партнера – Україну.

«Прибуток – у майбутньому. Цей прибуток – це ставлення до України. Тому – welcome! Інвестуйте зараз у державу, покажіть, що ви вірите в Україну!» – наголосив Володимир Зеленський.

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