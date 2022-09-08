Державних діячів Латвії, Польщі, Чехії та Словенії відзначено на Алеї сміливості в Києві

У присутності Президента Володимира Зеленського, Президента Латвійської Республіки Егілса Левітса та Прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького на Алеї сміливості, що розташована на площі Конституції в Києві, відзначено державних діячів країн-партнерів, які підтримали Україну під час повномасштабного російського вторгнення.

Зокрема, на Алеї сміливості відкрито дві нові таблички, одна з яких присвячена Президенту Латвії Егілсу Левітсу, а інша – Прем’єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому, колишньому віце-прем’єр-міністру Польщі Ярославу Качинському, Прем’єр-міністру Чехії Петру Фіалі та колишньому голові уряду Словенії Янезу Янші.

«Саме тут, на Алеї сміливості, з’являються імена лідерів держав, народи яких з нами з початку й до кінця, до переможного кінця», – сказав Президент України.

Він наголосив, що наша країна буде завжди вдячна тим державам і народам, які підтримали нас у найважчі часи війни.

Володимир Зеленський зазначив, що з перших днів повномасштабного російського вторгнення Президент Латвії Егілс Левітс різко засудив дії росіян, назвавши їх геноцидом українського народу. Він наголошував, що Україна має отримати необхідну допомогу для перемоги над агресором. Егілс Левітс підтримав ініціативу щодо позбавлення громадянства мешканців Латвії, які схвалюють повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Сьогодні, під час зустрічі в Києві, Президент Латвії вручив Главі Української держави найвищу військову нагороду Латвійської Республіки – орден Вієстура. Рішення про відзначення Володимира Зеленського за героїчний захист своєї країни, землі, а також за захист безпеки Європи ухвалив капітул орденів Латвії 1 березня 2022 року.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у перші дні повномасштабної війни прибув до України. Разом з ним Київ відвідали Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, Прем’єр-міністр Словенії Янез Янша та віце-прем’єр-міністр Польщі Ярослав Качинський.

«Це був один із найскладніших моментів війни. Коли віри у свою безпеку серед лідерів багатьох країн ще не було, у нас з’явилася дуже смілива команда», – сказав Володимир Зеленський.

Матеуш Моравецький неодноразово засуджував російську агресію проти України. Він наголошував, що вільний світ має й далі допомагати Україні шляхом постачання зброї та кроками в гуманітарній сфері, а також підтримував захист вимушених переселенців з нашої країни та санкційну політику стосовно Росії.

Ярослав Качинський різко засудив війну в Україні й виступив за надання нашій державі всієї необхідної допомоги.

Після нападу Росії на Україну Петр Фіала та його уряд стали на жорстку позицію щодо країни-агресора. Прем’єр-міністр Чехії захищає щонайжорсткіші антиросійські санкції та підтримує вступ України до Європейського Союзу.

На початку повномасштабної російської агресії Прем’єр-міністр Словенії Янез Янша висловив тверду позицію щодо підтримки нашої держави. З перших днів війни Словенія надає військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні.