Десантно-штурмові війська – це хоробрість, яка впливає на всю битву заради нашої незалежності – Володимир Зеленський на урочистостях до Дня ДШВ

З нагоди Дня Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди, бойові прапори, стрічки почесної відзнаки Президента України «За мужність та відвагу» й присвоїв почесні найменування бригадам.

На церемонії, яка відбулася в Маріїнському палаці в Києві, також був присутній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

«Сьогодні – професійний день наших Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. День десятків тисяч надзвичайно міцних воїнів, без яких просто не уявити надійної оборони, які завжди на дуже складних ділянках фронту й чия хоробрість незмінно має стратегічне значення для України. Це хоробрість, яка впливає не лише на окремий бій заради нашої держави, а на всю битву заради нашої незалежності», – сказав Президент під час виступу.

Глава держави відзначив високу ефективність взаємодії бригад ДШВ з іншими підрозділами Сил оборони й безпеки задля захисту України та знищення окупантів.

«І в 14-му році, і після 24 лютого воїни ДШВ – серед найбільш боєздатних і результативних у Силах оборони», – наголосив Володимир Зеленський і додав, що за час повномасштабної війни понад 10 тис. воїнів Десантно-штурмових військ відзначені державними нагородами.

Присутні також ушанували хвилиною мовчання подвиг військовослужбовців ДШВ, які віддали життя заради Української держави й людей.

Президент привітав воїнів із професійним днем і вручив державні нагороди.

«Сьогодні, у День ДШВ, це особлива честь для мене – вручити воїнам-десантникам – солдатам, сержантам, офіцерам – державні нагороди, а бойовим частинам – бойові прапори, почесні найменування та відзнаки. Від імені всіх українців я дякую всьому складу наших Десантно-штурмових військ і особливо тим командирам, які бережуть життя своїх солдатів, і бажаю всім сили й перемоги – перемоги України», – сказав Володимир Зеленський.

Зокрема, Глава держави присвоїв звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» молодшому сержанту ЗСУ Андрію Головку. В лютому 2023 року він запобіг штурмовому маневру противника, виявивши в лісосмузі ворожий танк і знищивши його за допомогою ПТРК Javelin. Пізніше Андрій Головко знищив сім одиниць броньованої техніки окупантів та екіпаж танка, чим зірвав наступ і змусив противника відійти.

Також звання Героя України з врученням «Золотої Зірки» удостоєний старший сержант ЗСУ Андрій Водоп’янчук. Командир десантно-штурмового взводу неодноразово проявляв себе під час оборони населених пунктів на Харківщині та Донеччині. Зокрема, керував особовим складом штурмових загонів, знищував техніку та живу силу ворога, надавав домедичну допомогу побратимам. У жовтні 2022 року під час ближнього бою та обстрілу з танка зазнав важкого поранення, але вже в січні 2023-го повернувся на службу та взяв на себе навчання й злагодження молодих бійців. Згодом брав активну участь у відбитті наступу в Серебрянському лісі.

Глава держави також передав ордени рідним головного сержанта розвідувального взводу Івана Банка, якого удостоєно звання Героя України посмертно. Іван Банк брав участь у боях за звільнення Київщини та Херсонщини, проводив розвідку ворожих позицій і вогневих точок, знищуючи техніку окупантів. У вересні 2022 року в Херсонській області головний сержант потрапив під мінометний обстріл і зазнав множинних осколкових поранень, несумісних із життям.

«Золоту Зірку» з рук Президента також отримали члени сім’ї загиблого Героя України молодшого сержанта Дмитра Шкурова, який захищав Україну з вересня 2021 року. Він був командиром відділення десантно-штурмового взводу. У листопаді 2022-го керував боєм на Донеччині, корегував колективне озброєння підрозділу. Вночі між обстрілами Дмитро Шкуров вирішив перенести тіла загиблих побратимів на сусідню позицію, щоб зберегти їх. Він самотужки переніс п’ять тіл бійців, але, повертаючись по наступне, натрапив на вибуховий пристрій і загинув. Завдяки зусиллям молодшого сержанта тіла його побратимів були передані їхнім рідним.

Володимир Зеленський також передав орден дружині старшого сержанта Олександра Леунова, удостоєного звання Героя України посмертно. У березні 2022 року на Харківщині під час прориву колон окупантів сержант на чолі підрозділу вступив у бій і знищив ворожі танки та БМП. Завдяки цьому було зупинено просування ворога та не допущено оточення наших військ. Проте в БТР-80, де перебував Олександр Леунов, влучив ворожий танк, у результаті чого старший сержант зазнав поранень, несумісних із життям.

Крім того, Володимир Зеленський вручив відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг» молодшому сержанту ЗСУ Олександру Фісуну, який із 24 лютого 2022 року захищає територіальну цілісність України. Він брав участь в оборонних і штурмових діях та відбитті російських штурмів на Харківщині, Луганщині й Донеччині. Неодноразово виконував обов’язки старшого позиції відділення та приймав бій із піхотою противника, вміло керував діями особового складу. Постійно брав участь у здійсненні евакуації поранених військовослужбовців, зокрема особисто ніс поранених понад 5 кілометрів полем, завдяки чому були врятовані життя захисників.

Військовослужбовцям також було вручено ордени Богдана Хмельницького I-III ступенів, ордени «За мужність» II та III ступенів, орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

Почесну відзнаку Президента України «За мужність та відвагу» присвоєно 122-му окремому аеромобільному батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ.

З метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин Володимир Зеленський вручив бойові прапори 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ, 148-й окремій артилерійській бригаді ДШВ ЗСУ та 135-му окремому батальйону управління Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Президент також присвоїв почесні найменування бригадам Десантно-штурмових військ ЗСУ. Так, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді присвоєно почесне найменування «Галицька». 81-ша окрема аеромобільна бригада носитиме почесне найменування «Слобожанська». 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді присвоєно почесне найменування «Поліська», а 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді – почесне найменування «Таврійська».

У заходах до Дня ДШВ також узяли участь: міністр оборони Рустем Умєров, Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, секретар РНБО Олексій Данілов, командувач Десантно-штурмових військ Максим Миргородський, заступники керівника Офісу Президента Роман Машовець, Ігор Жовква та Андрій Сибіга, Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.