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Діліться відчуттям свободи, поширюйте правду про російську війну, допомагайте українцям – звернення Президента України до учасників фестивалю Ґластонбері

24 червня 2022 року - 19:30

Діліться відчуттям свободи, поширюйте правду про російську війну, допомагайте українцям – звернення Президента України до учасників фестивалю Ґластонбері

Вітаю, Ґластонбері!

Фестиваль цьогоріч відновлений після двох років перерви. Пандемія поставила на паузу життя мільйонів людей по всьому світу, але не зламала.

Ми в Україні теж хотіли б зараз повернутися до життя, яким воно було, і насолоджуватися свободою й цим прекрасним літом. Але не можемо цього зробити через найстрашнішу річ – Росія вкрала в нас мир.

Але! Ми не дамо російській війні зламати нас. І хочемо зупинити війну, доки її наслідки не зруйнували життя людей ще й в інших країнах Європи, Африки, Азії, Латинської Америки – всі вони зараз під загрозою.

Ось чому я звертаюся до вас по підтримку!

Ґластонбері – це найбільша концентрація свободи в ці дні. І я прошу вас поділитися цим відчуттям з усіма, чия свобода – під ударом.

Поширюйте правду про російську війну! Допомагайте українцям, які були змушені залишити свій дім через бойові дії. Знайдіть нашу благодійну платформу United24. І тисніть на всіх політиків, яких ви знаєте, щоб вони допомогли Україні відновити мир.

Час – безцінний, а кожен день вартує життів. Що більше людей приєднається до захисту свободи й правди, то швидше закінчиться російська війна проти України. Доведіть, що свобода завжди перемагає!

Дякую вам.

Слава Україні!

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