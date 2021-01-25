Дипломати працюють над підготовкою візитів Президента України до США та в Азійський регіон – Ігор Жовква

Триває робота над підготовкою великого азійського турне Президента України Володимира Зеленського. Наразі формується остаточний перелік країн, які Глава держави відвідає з візитом, повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю одному з інтернет-ЗМІ.

За його словами, зокрема є бажання охопити Китай, Південну Корею, Індонезію тощо.

«Ведуться переговори дипломатичними каналами, але станом на зараз сказати точну дату візитів неможливо через об’єктивні причини – на жаль, Азійський регіон так само, як і всі інші регіони світу, періодично потерпає від коронавірусу», – зазначив Ігор Жовква.

Він додав, що вже підготовлено низку угод, також є перспективні проекти для розвитку торгівлі та залучення інвестицій в Україну.

Заступник керівника Офісу Президента висловив співчуття родині Посла України в Китаї Сергія Камишева. За його словами, посада посла в Китаї не може залишатися вакантною довго, тому нині триває пошук заміни.

Також ведеться робота над підготовкою візиту Володимира Зеленського до США. Вже налагоджений контакт з адміністрацією нового Президента Сполучених Штатів, а нещодавно відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України з Державним секретарем США.

«Триває робота по лінії не лише Державного департаменту, але й Білого дому», – розповів Ігор Жовква.

Він зазначив, що готується й телефонна розмова між лідерами України та США.

«Безумовно, така розмова відбудеться. Я б не драматизував – не відраховував дні, хвилини й години. Вона буде, так само як буде і взаємний обмін візитами», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Ігор Жовква наголосив, що йдеться про питання політичної підтримки, більш широкого залучення США до переговорів з мирного врегулювання на Донбасі та деокупації Криму, економічну співпрацю.