Дипломатична підтримка України з 2014 року найбільша, безумовна та продовжує зберігатися – Володимир Зеленський

Сьогодні дипломатична підтримка України та обсяг військово-технічної допомоги, яку надають партнери, – найбільші з 2014 року. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на урочистому відкритті сьомої сесії Верховної Ради ІХ скликання.

Глава держави наголосив: зовнішня підтримка України нині єднає майже весь світ, а українці мають бути єдиними у внутрішній політиці.

Президент розповів, що минулого тижня мав розмови з лідерами Європейської ради, Литви, Азербайджану, Франції та США, послами країн «Великої сімки» (G7), представниками ООН, НАТО, ЄС, МВФ, ОБСЄ.

«Загалом це 80 представників іноземних держав та міжнародних організацій. Вони єдині щодо підтримки нашої держави», – заявив Володимир Зеленський.

Також, за його словами, завдяки єдності вдалося розблокувати Нормандський формат, що дало надію на деескалацію та мирне врегулювання на Донбасі.

«Вперше з 2019 року всі чотири сторони погодили спільну підсумкову заяву. Ми активно працюємо, щоб у найближчі дні узгодити дату наступної зустрічі радників у Берліні, де, сподіваюся, буде домовленість щодо зустрічі лідерів «Нормандської четвірки», – зазначив Глава держави.

Також він нагадав, що на продовження спільної ініціативи з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою нещодавно в Києві відбулася зустріч міністрів двох держав, під час якої було досягнуто взаємовигідних домовленостей у сфері торгівлі, інвестицій, перевезень, транзиту товарів.

Президент додав, що цього тижня до Києва прибудуть прем’єр-міністри Великої Британії, Польщі, Нідерландів, Президент Туреччини.

«Така інтенсивність візитів – це серйозний чинник стабілізації… Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами – всі їдуть до нас. Нам готові підставити плече, а не підніжку. Це дуже важливо, і ми за це вдячні нашим партнерам», – наголосив Глава держави.

За його словами, Україна, Велика Британія та Польща створюють новий формат політичної співпраці у Європі. Також готується підписання Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

«Дипломатична підтримка України з 2014 року найбільша, безумовна та продовжує зберігатися. Військово-технічна допомога Україні з 2014 року – найбільша, безцінна й продовжує надходити», – резюмував Володимир Зеленський.