7 серпня 2025 року - 20:05

Україна й Філіппіни домовилися активізувати співпрацю у сфері продовольчої безпеки

8 серпня 2025 року - 14:38

8 серпня 2025 року - 14:38

Дипломатична робота заради миру та підтримка України на шляху до членства в ЄС: Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Туском

8 серпня 2025 року - 13:38

8 серпня 2025 року - 13:38

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні скоординували наступні дипломатичні кроки для встановлення миру

7 серпня 2025 року - 23:36

7 серпня 2025 року - 23:36

Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва обговорили продовження фінансової підтримки України

7 серпня 2025 року - 20:09

7 серпня 2025 року - 20:09

6 серпня 2025 року - 17:55

8 серпня 2025 року - 13:38

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Ключові теми обговорення – дипломатичні кроки для наближення справедливого й тривалого миру, спільне оборонне виробництво, підтримка українців і переговорний процес щодо членства України у Євросоюзі.

Глава держави поінформував про розмову з Президентом Дональдом Трампом та європейськими колегами. Лідери обговорили наявні дипломатичні можливості й домовилися координувати свої дії та працювати заради спільних європейських безпекових інтересів.

Володимир Зеленський і Дональд Туск мають спільну позицію: Україна, Польща, інші європейські країни однаково потребують сильних основ своєї безпеки та незалежності. Президент подякував Прем’єр-міністру Польщі за готовність допомагати на цьому шляху.

Окремо лідери обговорили деякі нормативні зміни в Польщі, які зачепили українських абітурієнтів і студентів. Володимир Зеленський звернувся з проханням розглянути це питання та допомогти українській молоді.

Також ішлося про ситуацію з переговорним процесом про членство України у Євросоюзі. Президент України й Прем’єр-міністр Польщі мають однакове бачення того, що перший кластер для України та Молдови має бути відкритий одночасно. Україна та Молдова разом починали цей шлях і мають так само спільно рухатися ним далі.

Володимир Зеленський подякував Польщі та всьому польському народові за незмінну підтримку України.

