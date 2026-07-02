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Дипломатичні перспективи та захист життя українців: Президент України провів телефонну розмову з Президентом Франції

5 липня 2026 року - 15:09

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Лідери обговорили дипломатичні перспективи щодо закінчення війни.

«І важливо, щоб ми кожен наш крок у перемовинах, у тиску на Росію, у наближенні миру робили максимально підготовлено та скоординовано з ключовими партнерами. Наша позиція – Європа має бути у процесі дипломатії, і голос Європи повинен мати значення», – зазначив Глава держави.

Президент України поінформував про ситуацію на полі бою та ключові загрози.

Володимир Зеленський зауважив, що Росія робить все, щоб продовжити ракетні і дронові удари по території України – по українським містах і селах.

Лідери обговорили можливості протидії та захисту життя й потребу в додатковій ППО. Президент України подякував Франції та додав, що наша країна сподівається на її підтримку і сильні рішення.

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