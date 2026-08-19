Перед зимою ми в Україні маємо бути впевнені – і будемо впевнені – у нашій обороні, у наших позиціях максимально, наскільки це можливо – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні вранці росіяни завдали удар дроном по маршрутці в Херсоні – чергове звірство, які окупанти роблять щодня. Абсолютно точно було зрозуміло, що це звичайна маршрутка, це цивільний транспорт. Але все одно росіяни по ній ударили. Вже в другій половині цього ж дня росіяни ударили по Житомиру – цілеспрямовано, підло – по будівлі управління поліції.

Всю добу – ще одну добу війни – удари по Запоріжжю, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, Дніпровщині. На жаль, є загиблі. Тільки в Херсоні і тільки від одного того удару по маршрутці чотири людини загинули. Від удару по Житомиру майже 30 людей поранені і загиблих двоє. Є жертви, на жаль, і в інших регіонах. Мої співчуття всім рідним і близьким тих, чиї життя забрав російський терор.

Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах – це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська. Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримував усе необхідне для відбиття російських ударів, для утримання позицій на фронті і для наших активних дій і завдання відчутних ударів Росії у відповідь на її терор – на цю війну, на ці вбивства, які Путін перетворив фактично на нову російську ідеологію. Треба виривати коріння цієї ідеології війни.

Євгеній Хмара своєю службою ще в «Альфі» довів, що він слів на вітер не кидає і точно знає, що окупантів не бʼють пустими обіцянками. Розраховую, що Міністерство оборони розширить простір застосування наших дипстрайків, разом з виробниками української зброї забезпечить більше можливостей захисту українського неба і разом з партнерами додасть можливостей нашим оборонним операціям та нашим наступальним діям. Уже є хороша взаємодія Хмари і Драпатого. Дякую за це. І перед зимою ми в Україні маємо бути впевнені – і будемо впевнені – у нашій обороні, у наших позиціях максимально, наскільки це можливо.

Я вдячний парламентарям за таку відчутну підтримку сьогодні Хмари на посаду міністра оборони і за підтримку Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України. Наша дипломатія теж має абсолютно чіткі завдання, це стосується такої комунікації з партнерами, яка має забезпечити Україні більше сили навіть в умовах політичної турбулентності, в яку Європа може зайти з початком нового політичного сезону. Нам потрібна стабільність підтримки, стійкість у взаємовідносинах з партнерами, а отже, сучасність в роботі дипломатичного корпусу: сучасні інструменти дипломатії, сучасні підходи для вирішення питань і цілком конкретні результати.

Дякую також сьогодні за ухвалення закону, який ми обговорювали детально і який має розширити програми підтримки однієї з найбільш вразливих частин нашого суспільства – сімей із дітьми з інвалідністю. Закон, який гарантує збільшення підтримки, а також запроваджує багаторівневу систему соціальних послуг для дітей за рахунок держави. Я очікую закон якнайшвидше для підписання, і уряду – повністю врахувати це в бюджеті.

І ще одне. Я підписав указ про відзначення званням Героя України молодшого лейтенанта Владислава Польського за швидку та хоробру реакцію в бойовій обстановці і порятунок життів наших воїнів. Пʼятнадцятого серпня відбулась ця безумовно героїчна подія: Владислав на пікапі врятував двох хлопців із зони ураження російських дронів. Наші воїни виконували бойове завдання і були поранені. Відбувалась евакуація за допомогою НРК. Росіяни ударили по цьому НРК. І щоб не втратити життя людей і не втратити час, Владислав вирішив діяти і на пікапі забрав хлопців. Видатна історія. Велика сміливість. І приклад вчинку командира, який вартий наслідування. Треба дбати про людей. Дякую, Владиславе!

І сьогодні був обмін: ми повернули з російського полону ще 103 людини. Наші воїни. І це непросто, але ми продовжуємо працювати, щоб обміни були. Готуємо наступний етап обмінів.

Дякую всім нашим воїнам, кожному, кожній, хто захищає Україну, хто захищає людей! Важливо всім разом працювати на Україну, на наш народ. І готуємо завтра серйозні санкції.

Слава Україні!