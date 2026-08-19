У Борисполі відкрили першу «Сімейну домівку»: Фундація Олени Зеленської долучилася до впровадження нової державної послуги

У Борисполі на Київщині відкрили першу в Україні «Сімейну домівку» – будинок, у якому діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, для яких поки не вдалося знайти родину, зможуть жити в умовах, максимально наближених до сімейних.

Презентація нової послуги відбулася за участю першої леді України Олени Зеленської, міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна, представників Державної служби України у справах дітей, Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, Київської обласної військової адміністрації та Бориспільської громади

«"Сімейна домівка" – один з елементів ширшої трансформації системи захисту дітей, яку ми сьогодні будуємо в Україні. Ми хочемо, щоб система мала різні інструменти для різних життєвих ситуацій дитини, але всі вони працювали в одному напрямі – збереження або відновлення сімейного середовища та поступова відмова від інституційного догляду як стандартної відповіді держави», – розповів міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

«Сімейна домівка» запроваджується як дворічний державний пілотний проєкт у 12 областях України. Він має дати змогу відпрацювати нову модель на практиці та створити основу для її подальшого масштабування.

Фундація Олени Зеленської долучилася до впровадження нової послуги та профінансувала будівництво перших двох «Сімейних домівок» у Київській та Чернівецькій областях. Будівництво стало можливим за підтримки уряду Об’єднаних Арабських Еміратів.

«Україна взяла європейський курс на відмову від традиційних інтернатів. І ми дотримуємося курсу на те, щоб у кожної дитини була родина. "Сімейна домівка" – це не заміна родині, її пошуки тривають. Але це вже й не інтернат. Це саме дім, де на кожну дитину має вистачити уваги, а кожній дитині – простору свободи», – зазначила дружина Президента.

Після презентації Олена Зеленська відвідала першу «Сімейну домівку» в Борисполі та зустрілася з її мешканцями: Лізою, Назарієм, Дмитром, Марією та Михайлом. Більшість із них значну частину дитинства провела в закладах. Вони розповіли про школу, захоплення та плани.

Для першої «Сімейної домівки» Фундація взяла за основу вже напрацьований проєкт будинку з «Адреси дитинства» та адаптувала його до нового формату й потреб різних дітей. Будинок повністю безбар’єрний та енергоефективний, облаштований меблями й необхідною технікою, має особистий простір для дітей, спільні зони та укриття.