Ми продовжуємо традицію вдячності українським воїнам – Президент під час вручення 25 сертифікатів на квартири Героям України та рідним загиблих захисників

Президент Володимир Зеленський вручив 25 сертифікатів на отримання квартир Героям України та рідним воїнів, удостоєних цього звання посмертно.

«Сьогодні ми продовжуємо традицію, дуже важливу традицію вдячності – нашої вдячності взірцевим та сильним воїнам України, нашим Героям, які зробили найбільше, найбільш хоробре для захисту України, для захисту нашої землі, захисту наших позицій. Без перебільшення, кожна історія Героя України заслуговує на те, щоб її пам’ятали», – зазначив Глава держави.

Президент відзначив історії українських піхотинців, які тримають фронт, бойових льотчиків, які майстерно виконують завдання, щоб Росія втрачала техніку та особовий склад, саперів, які в надзвичайно складних умовах забезпечують жорсткі перепони для російського просування. Володимир Зеленський наголосив, що Україна пам’ятатиме історію кожного українського Героя – розвідників, спецпризначенців, операторів дронів, операторів НРК, артилеристів, військових моряків, воїнів ППО.

«Вдячність – це те, що повинно супроводжувати шану, бути невід’ємною рисою нормальної держави, нормального суспільства, нормальних людей. Саме таку вдячність ми демонструємо, коли виконуємо обіцянку дати дім кожному Герою. І хай квартири, які ми даємо сьогодні, будуть символами того, що Україна є справді вдячною – Україна є державою, яка шанує своїх Героїв, дбає про своїх Героїв, знає, що без сміливості українських воїнів просто не було б нашої держави», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що важливо пам’ятати всіх, хто віддав життя, щоб була Україна. Пам'ять полеглих воїнів ушанували хвилиною мовчання.

Глава держави вручив 25 сертифікатів на отримання квартир. Зокрема, військовим Повітряних Сил, Сил безпілотних систем, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, Сухопутних військ, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, а також Національної гвардії України. Це захисники, які відзначилися в боях на Миколаївщині, Чернігівщині, Херсонщині, Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харківщині та Сумщині, а також під час участі в Курській операції.