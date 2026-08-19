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Президент присвоїв звання Герой України Владиславу Польському, який урятував двох важкопоранених побратимів

19 серпня 2026 року - 21:40

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Герой України командиру штурмової роти 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 Владиславу Польському (позивний Тічер).

Після успішного виконання бойового завдання в районі Дергачів – Козачої Лопані на Харківщині двоє українських воїнів потрапили під удар ворожих дронів і зазнали важких поранень. Для їх евакуації побратими відправили наземний роботизований комплекс, але, коли захисники були готові до евакуації, окупанти атакували їх FPV-дроном і вивели НРК з ладу. Поранені воїни залишилися на відкритій місцевості, по них могли вдарити знову в будь-який момент. Не втрачаючи часу, командир штурмової роти Владислав Польський ухвалив рішення особисто вирушити по них. Він вивіз обох воїнів із поля бою та завдяки цьому врятував їм життя.

Глава держави відзначив героїзм Владислава Польського, його швидку та хоробру реакцію в бойовій обстановці й порятунок життів наших воїнів.

«П’ятнадцятого серпня відбулася ця безумовно героїчна подія: Владислав на пікапі врятував двох хлопців із зони ураження російських дронів. Видатна історія. Велика сміливість. І приклад вчинку командира, який вартий наслідування. Треба дбати про людей. Дякую, Владиславе!» – сказав Володимир Зеленський.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №738/2026

Про присвоєння В.Польському звання Герой України
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