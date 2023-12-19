«Дія» стане одним із сервісів – провайдерів відбудови України – виступ Президента Володимира Зеленського на Diia Summit 2023

Слава Україні!

Вітаю всіх! І радий тому, що справді під кінець року ми з вами в таких світлих умовах. Це дуже важливо. Можемо говорити зовсім не про блекаут, а про абсолютно протилежну тему – про наші державні цифрові сервіси. Які справді працюють. Які розвиваються. І які доводять максимально очевидно, на що здатна Україна й на що здатні всі ми – українці.

Наша стійкість – стійкість нашої держави, нашого суспільства – це глобально значущий приклад. Приклад того, що, коли люди працюють, працюють реально заради своєї держави, результат – він завжди надзвичайний. Зокрема, ми зараз, в умовах повномасштабної війни проти цієї навали, захищаємо Україну, і, захищаючи її, щоденно забезпечуємо експорт нашої «Дії» – нашої архітектури цифрових сервісів до інших країн. Безумовно, це успіх. І це справді дуже потужно. Не так багато держав у світі зараз здатні експортувати свої власні цифрові рішення, які мають значення для цілого суспільства.

«Дія» – це справді невіддільна частина нашого життя, суспільний інструмент. І не просто набір певних цифрових державних послуг у смартфоні чи на порталі. Сенс більший. «Дія» – це інструмент, який допомагає людині поставити державу собі в підпорядкування. Конкретному громадянину. Мінус чиновники. Мінус бюрократія. Мінус будь-який дискомфорт. Плюс – є плюси. І вони важливі. Плюс користь – дуже конкретна користь для людини.

Я хочу зараз подякувати за це всій команді нашої держави, яка працює для «Дії»! Хлопці, дівчата, справді ви всі молодці! І я пишаюся вами! Пишаюся цим результатом. Ми всі в Україні маємо повне право пишатися нашою «Дією». Підтримаймо команду «Дії» – усю команду вітаю. Михайле, вітаю. І вітаю наших користувачів – 20 мільйонів громадян. Це справді потужний результат.

Що ж, чотири роки «Дії». З них майже два роки – правильно було озвучено на початку нашої зустрічі – це повномасштабна війна. «Дія» витримала. І «Дія» зростає. «Дія» стане ще сильнішою. Сьогодні я хочу представити кілька найважливіших підсумків та нових можливостей «Дії».

Зараз «Дія» – це вже 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів. Від першого у світі цифрового паспорта до будівельних послуг та всеукраїнських опитувань. Зараз у нас уже напевно є люди, які навіть і не пам’ятають, а як це було раніше, а як це було – жити без «Дії». І держава як сервіс – це логічний розвиток усіх державних систем у світі.

У час цієї війни цифрові сервіси довели не просто свою надійність, а те, що державний сервіс за будь-яких умов може залишитися людиноцентричним.

Зараз у «Дії» працюють послуги для внутрішніх переселенців, програма «єОселя», програма «єВідновлення», купівля військових облігацій та програма «єВорог», які дають змогу кожному допомогти Силам оборони та безпеки України. Допомога з безробіття, повернення вкладів, витяги з державних реєстрів і навіть сервіс шерингу авто. Хоч би де людина перебувала – держава з нею поруч.

Кожен із понад 130 онлайн-сервісів у «Дії» означає, що прибрано понад 130 можливостей взяти хабар.

І цей позитивний ефект вимірюється в мільярдах, справді мільярдах, які українці зберегли для себе і які наше суспільство змогло заробити додатково завдяки цифровізації. Звичайно, у мирний час – це зрозуміло – буде ще більше.

«Дія» стане одним із сервісів – провайдерів нашої відбудови, відбудови України. Ще в березні 2022 року запущено першу цифрову послугу відбудови. І вже понад пів мільйона українців подали повідомлення про пошкоджене майно. І це й зараз уже справді колосальний обсяг. Увесь масштаб відбудови буде більшим.

«Дія» забезпечує швидкий, комфортний і чесний формат подачі заявки на компенсацію за зруйноване майно, приміром будинок чи квартиру, та отримання компенсації. І це вже працює.

Вже цьогоріч майже мільярд гривень буде виплачено сімʼям на відновлення пошкодженого війною майна. Звичайно, це поки що тільки початок. Але це робочий старт системи. Разом із підтримкою партнерів, разом із можливостями нашої країни ми забезпечимо загальноукраїнський результат.

Другий етап програми «єВідновлення» – це вже відновлення майна, яке було зруйноване. Усе починається із заявки, завершується формуванням сертифіката – житлового сертифіката. Зараз його середній розмір – 2 мільйони гривень.

І ось це – послуга, яку ми зараз запускаємо. Обмін сертифіката в «Дії» на житло. Тепер це працюватиме онлайн. Цей тиждень – він стартовий. І далі послуга буде масштабуватися.

Інша революційна послуга – те, що вже зараз звільняє від бюрократії багатьох наших громадян, мільйони людей. Сьогодні опівночі запрацює онлайн-послуга купівлі-продажу машин у «Дії». Я вас із цим вітаю. Всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати авто через смартфон і отримати новий техпаспорт та номери поштою. Сьогодні урядовці представлять все це ще в деталях.

І хоч комусь може здаватися, що «послуги в «Дії» звучить трохи буденно – через чотири роки роботи сервісу, – але те, що ми в Україні все це робимо, робимо навіть зараз, у час такої війни, говорить усьому світу про нас абсолютно чіткі речі: ми можемо значно більше, ніж багато інших у світі. Більше, ніж від нас очікують. Ми – українці. І коли ми впевнені в собі, коли ми працюємо заради своїх суспільних інтересів, заради своєї держави, ми досягаємо результату, який дає приклад іншим у світі: людям, країнам, лідерам, суспільствам.

Ми віримо у власні сили! Ми захищаємо свою державу, працюємо заради своєї держави!

Діємо – і це найголовніше. Що ми діємо. Щодня. Щодоби. Щохвилини. Заради України.

Слава Україні!