Діяльність ОДА оцінюватимуть за новими показниками ефективності – Сергій Трофімов

Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов повідомив про розробку концепції оцінки соціально-економічного стану областей та діяльності обласних державних адміністрацій на основі максимально об’єктивних кількісних параметрів.

«Досі у різних гілок влади не було єдиної, зрозумілої для всіх та прозорої системи оцінювання ефективності роботи облдержадміністрацій у тих сферах, у яких вони мають повноваження, – сказав він. – Тому ми з допомогою профільних фахівців та експертів проаналізували всі плюси та мінуси в їхній роботі та розробили цю концепцію».

За словами першого заступника керівника Офісу Президента, вона дасть змогу порівнювати результати діяльності ОДА у міжрегіональному та часовому розрізі й допомагатиме визначати точки, де облдержадміністрації можуть докладати зусилля для покращення ситуації.

Сергій Трофімов пояснив, що нині існують реальні повноваження ОДА, перелік яких визначений Законом України «Про місцеві державні адміністрації» і які змінюються нечасто. Але способи збору, структурування, передачі даних, що збираються державою, постійно вдосконалюються, а тому конкретні показники оцінки ефективності можуть змінюватися доволі часто для того, щоб максимально повно використовувати потенціал наявних даних.

«Тому ми обрали дворівневий індекс оцінки діяльності ОДА, у якому верхній рівень розраховуватиметься за галузевим принципом розподілу повноважень, а нижній – на основі набору параметрів для оцінки діяльності в кожній галузі, що можуть змінюватися за потреби», – наголосив Сергій Трофімов, який курує регіональну політику в Офісі Президента.

Інтеграція параметрів моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів здійснюватиметься на основі показників щоквартальної оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, визначених постановою Кабінету Міністрів України № 856 від 2015 року.

Як повідомив Сергій Трофімов, найближчим часом концепція має бути презентована Президенту України Володимиру Зеленському та затверджена урядом.