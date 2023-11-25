Дію гуманітарної ініціативи «Зерно з України» продовжено – Володимир Зеленський за результатами другого саміту Grain from Ukraine

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дію гуманітарної ініціативи «Зерно з України» продовжено, на її цілі акумульовано вже понад 100 млн дол. Про це Глава держави заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами другого міжнародного саміту Grain from Ukraine, який відбувся в Києві.

Володимир Зеленський відзначив символізм того, що в 90-ті роковини Голодомору-геноциду 1932–1933 років в Україні провели міжнародний захід, присвячений тому, щоб зупинити Росію в її намаганнях повторити сьогодні злочини ХХ століття. На переконання Президента, лише разом усі народи, які цінують міжнародне право, можуть протистояти цьому злу.

Глава держави подякував усім гостям, іноземним партнерам і друзям за консолідовану потужну підтримку України, за спільне вшанування в Києві пам’яті жертв Голодомору.

Президент зазначив, що основну увагу під час зустрічей в межах другого саміту Grain from Ukraine було приділено українській гуманітарній ініціативі «Зерно з України» та збереженню глобальної ролі нашої держави як донора продовольчої безпеки.

«Через агресію Росії в Чорному морі виникла одна з найбільших за останні десятиліття загроз глобальній стабільності саме з погляду постачання продовольства. Це мало наслідки й у цінових коливаннях, і у фізичному дефіциті продовольства на ринках тих регіонів світу, які критично залежать від імпорту зернових та інших видів продовольчої продукції, того, що експортує Україна. І цей експорт має особливу вагу на світовому ринку», – акцентував він.

Володимир Зеленський нагадав, що з початку повномасштабної агресії РФ разом із партнерами наша країна створила «Шляхи солідарності» у Європі для експорту, зокрема, українського продовольства. Дедалі потужніше працює Дунайський регіон і забезпечує необхідний експорт. Також поступово Україні вдалося відновити експорт із чорноморських портів.

Як наголосив Глава держави, Україна сьогодні об’єднала країни світу для залучення відповідних коштів, щоб допомогти всім тим, хто найбільше страждає від дефіциту продовольства. Зокрема, за перший рік роботи ініціативи «Зерно з України» на ці потреби вдалося акумулювати 180 млн дол. До неї приєдналося понад 30 учасників. У межах ініціативи до Сомалі, Ефіопії, Кенії, Ємену було доправлено 170 тис. т українського зерна.

«Наша позиція принципова: ніхто у світі не має права блокувати вільне мореплавство та перетворювати на зброю дефіцит продовольства. Використання голоду як зброї – це елемент політики геноциду, і будь-яка держава, яка на це посягає, повинна відповідати за це», – заявив Президент.

Як зазначив Володимир Зеленський, глобальний моральний обов’язок усіх держав – не допускати, щоб хтось у сучасному світі страждав від голоду. За його словами, цьогоріч роботу програми «Зерно з України» продовжено та акумульовано вже понад 100 млн дол.

«Це наша спільна історична відповідальність – обмежити агресивний потенціал Росії, захистити наших людей, наші держави, допомогти іншим у світі, зокрема країнам Глобального Півдня, набути достатньої сили, щоб протистояти дестабілізації», – наголосив Глава держави.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс зі свого боку заявив: перешкоджаючи постачанню продовольства, Росія намагається залякати не лише Україну, а й багато країн Глобального Півдня та всю міжнародну спільноту. Він висловив повну підтримку ініціативи «Зерно з України».

«Ми фінансово долучилися до цієї ініціативи минулого року, долучилися й цього року», – сказав Едгарс Рінкевичс.

Президент Латвії також констатував, що його країна співпрацює з українськими та європейськими партнерами для того, щоб забезпечити балтійські коридори та використання своїх портів для транзиту українських продуктів харчування й зерна.

«Думаю, що дуже важливо те, що ми продовжуємо співпрацювати для того, щоб полегшити гуманітарну ситуацію в усьому світі. Ми співпрацюємо для того, щоб Росія не могла перетворювати продукти харчування на зброю. Також дуже важливо, що ми працюємо разом у різних форматах по лінії «Шляхів солідарності» через ЄС, а також через двосторонні контакти», – сказав він.

Крім того, Едгарс Рінкевичс поділився враженнями від минулої ночі в Києві, коли був змушений провести шість годин у бомбосховищі через масовану російську атаку ударними безпілотниками. Він запевнив, що Латвія закликатиме партнерів забезпечити Україну засобами ППО.

«Українська ППО робить свою роботу. Але один меседж є абсолютно очевидним: ми маємо робити все можливе, щоб забезпечити Україні більше засобів ППО, більше боєприпасів, більше військової техніки не лише для того, щоб допомогти на полі бою, але також для того, щоб захистити цивільних», – резюмував він.

Президент Швейцарії Ален Берсе також заявив, що його країна долучається до підтримки України.

«Швейцарія дуже занепокоєна негативними наслідками військової агресії Росії проти України. Зокрема, її впливом на продовольчу безпеку України та всього світу», – сказав Президент Швейцарської Конфедерації.

Ален Берсе привітав зернову ініціативу Володимира Зеленського й повідомив, що Швейцарія долучається до цієї програми. Крім того, пріоритетом стане гуманітарне розмінування в Україні, що має позитивно вплинути на зміцнення продовольчої безпеки.

«Ми також ухвалили рішення про додатковий пакет на 100 мільйонів швейцарських франків на наступні кілька років. Це допоможе збільшити нашу участь у розв’язанні питання розмінування, а також сприятиме експорту зернових з України. Дуже важливо, щоб зерно та добрива потрапляли на європейські ринки», – зауважив він.

Крім того, за словами Президента Швейцарії, його країна долучиться до фіксації наслідків руйнувань та до процесу відбудови, а також до роботи зі створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Прем’єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимоніте зазначила: попри повномасштабну агресію та всі спроби Росії блокувати експорт Україна й далі годуватиме весь світ.

Інгріда Шимоніте повідомила, що Литва, як і торік, долучається до гуманітарної ініціативи «Зерно з України».

«Сьогодні ми виділяємо додатково 2 мільйони євро, які надійдуть в Україну до кінця поточного року», – сказала вона.

«Ми опрацьовуємо альтернативні шляхи експорту зерна, зокрема «Шляхи солідарності», а також нові коридори. Ми будемо готові збільшити транзитні спроможності наших портів для українського експорту, і це створить ще одну можливість, коридор через Балтійське море для експорту українських продуктів», – запевнила Інгріда Шимоніте.

За її словами, забезпечити безпеку, зокрема продовольчу, на континенті й у світі можливо лише за умови поразки Росії, і Україна кожного дня наближається до цього. Тож українські партнери та союзники не повинні втомлюватися, мають робити все можливе для прискорення цієї перемоги, наголосила Прем’єр-міністр Литви.