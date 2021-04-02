Для деолігархізації Україна має створити рівні умови для ведення бізнесу, зокрема забезпечити захист прав власності – Олег Устенко

Україна має працювати над створенням рівних умов для всіх представників бізнесу, зокрема покращуючи бізнес-клімат та забезпечуючи ефективний захист прав власності, тоді іноземні інвестори складатимуть конкуренцію вітчизняним олігархам, зменшуючи їхній вплив на державу. Про це заявив радник Президента з питань економіки Олег Устенко в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Економічна логіка руху держави зводиться до того, що ти повинен створювати рівні умови. Значить, потрібно займатися підвищенням якості бізнес-клімату. Це все порядок денний, пов'язаний із захистом прав власності», – сказав він, нагадавши, що Президент Володимир Зеленський говорив про це після одного з нещодавніх засідань Ради національної безпеки і оборони.

Олег Устенко зауважив, що Глава держави стоїть на позиції деолігархізації, яка була підтверджена й у телефонній розмові Президента України з Президентом США Джо Байденом.

У контексті забезпечення захисту прав власності радник Глави Української держави наголосив на важливості проведення судової реформи. Особливо це необхідно малому й середньому бізнесу, адже у представників великого бізнесу, де наявна велика команда юристів, із захистом прав менше проблем. Більш того, великий бізнес та олігархи часто не зацікавлені в ефективній судовій системі в Україні.

«Коли ти добиваєшся захисту прав власності, коли ти робиш якісну судову систему, знижуєш рівень корупції, тоді твоя власна країна для твоїх власних великих олігархів стає менш цікавою. Вони повинні будуть зіткнутися зі збільшеною конкуренцією, їм складніше буде вирішувати – якщо взагалі можливо – питання тим традиційним способом, до якого вони звикли раніше», – зазначив Олег Устенко.

На його думку, рух у напрямку рівних умов для всіх змусить українських олігархів диверсифікувати свої інвестиції, щоб уникнути ризиків. Проте на світових ринках вони не посідають передових позицій, адже їхні бізнеси не є проривними з технологічної точки зору.

Саме тому, за словами Олега Устенка, олігархи намагатимуться протидіяти судовій реформі в Україні, користуючись своїми ресурсами, зокрема у ЗМІ, силами в парламенті, виконавчій владі, на місцях тощо.

«Коли вони відчувають, що руйнується все те, що вважалося для них абсолютно непорушним, зрозуміло, що вони чинять опір будь-яким зрушенням та реформам. Зрозуміло, що вони будуть блокувати багато ініціатив», – зауважив радник Президента.

Однак він переконаний, що, попри спротив, задекларовані зміни необхідно проводити.

«Я залишаюся в тій логіці, яка була й до президентських виборів. Або цей шанс зараз реалізується, або нас чекають серйозні катаклізми», – резюмував Олег Устенко.