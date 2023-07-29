Вийшовши з Чорноморської зернової ініціативи, яка дала змогу експортувати українську аграрну продукцію до найвразливіших країн світу, і атакувавши Одеський порт, Російська Федерація створює основу для глобальної продовольчої кризи. Про це йдеться у спільній статті радника Президента України з питань економіки Олега Устенка та професора Школи менеджменту Слоуна Массачусетського технологічного інституту, колишнього головного економіста МВФ Саймона Джонсона для американської газети Los Angeles Times.

«Наслідки будуть жахливими для країн із низьким рівнем доходу, які особливо вразливі до зростання цін на зерно на світових товарних ринках. Якщо Путіну дозволять дотримуватися цієї стратегії, імовірним ефектом стане економічна катастрофа, зростання бідності та міграції по всьому світу», – попереджають економісти.

Експерти зауважують, що цього місяця російські війська ракетними ударами зруйнували зерновий термінал у порту Одеси, знищивши складські приміщення, у яких було достатньо зерна, щоб прогодувати майже 300 тис. людей протягом цілого року.

«Росія заблокувала рух понад 20 кораблів, на яких уже було достатньо українського зерна, щоб прогодувати мільйони людей. Росія недостатньо сильна, щоб завоювати Україну, але в неї достатньо ракет, щоб припинити торгівлю в Чорноморському регіоні», – йдеться у статті.

Олег Устенко та Саймон Джонсон наголошують, що зростання цін на зерно призведе також до прискорення інфляції в США, державах ЄС та інших заможних країнах. А в державах із низьким рівнем доходу потенційний вплив на ціни та постачання продовольства буде достатнім, щоб 500 мільйонів людей зазнали значного збільшення ризику голоду.

Автори звертають увагу на те, що російська пропагандистська машина вже старанно працює, намагаючись зняти зі своєї держави провину за майбутню продовольчу кризу.

У статті експерти наполягають на тому, що США, країни G7 та Європейський Союз мають запобігти дефіциту продовольства й підтримувати ціни на розумному рівні, адже на сьогодні неможливо замінити український експорт Чорним морем.

«Єдиний спосіб відкрити чорноморський коридор – дипломатична угода. Але Росія ігноруватиме Захід, якщо Путін не відчує, що може втрачати підтримку серед країн, що розвиваються. США та іншим союзникам України потрібна дипломатична ініціатива високого рівня, щоб переконати країни з низьким рівнем доходу підштовхнути Росію до розблокування експорту зерна з України», – вважають вони.

Олег Устенко та Саймон Джонсон наголошують, що стратегія Президента Росії полягає в тому, щоб тримати в заручниках десятки мільйонів людей, використовуючи продовольство як зброю для подальшого послаблення економіки України й створення загрози світовим ринкам зерна, щоб змусити Україну капітулювати.

«Уряди бідніших країн мають вимагати вільного руху українського зерна. Чорноморський коридор має бути знову відкритий і залишатися таким – це пріоритет для всіх сторін, що намагаються перемогти Путіна», – резюмують автори матеріалу.