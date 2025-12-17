Президент:

Потрібен реальний захист від російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був – звернення Президента
Потрібен реальний захист від російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був – звернення Президента

17 грудня 2025 року - 18:48

Оборонна співпраця та підтримка українців: Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сейму Польщі

19 грудня 2025 року - 17:20

Ментальне здоров’я – у кожній сфері життя: перша леді підбила підсумки впровадження «Ти як?» у цьому році

19 грудня 2025 року - 16:45

У Варшаві Президент України вшанував памʼять поляків, які віддали життя за свою країну

19 грудня 2025 року - 16:07

Володимир Зеленський провів зустріч із Каролем Навроцьким у Варшаві

19 грудня 2025 року - 15:57

Офіційний візит Президента України до Польщі
Офіційний візит Президента України до Польщі

19 грудня 2025 року - 15:37

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із маршалком Сейму Польщі Влодзімежем Чажастим.

Серед основних тем обговорення – посилення оборонної співпраці та безпеки обох держав, економічне партнерство й участь польських компаній у відновленні України.

Окремо обговорили підтримку українців, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі. Володимир Зеленський подякував за ухвалення закону про продовження терміну перебування українців.

Також ішлося про посилення санкційного тиску на Росію та спільні зусилля для повернення українських дітей, яких викрала й незаконно депортувала РФ.

Крім того, сторони говорили про питання історичної пам’яті України та Польщі. Глава держави наголосив, що історичні питання мають об’єднувати й посилювати народи, а лідери повинні нагадувати, що в України та Польщі більше спільних перемог, ніж трагедій.

Володимир Зеленський і Влодзімеж Чажастий також ушанували пам’ять депутатів Сейму ІІ Польської Республіки, які загинули в роки Другої світової війни, та поклали вінки до пам’ятної дошки 296 полеглим польським парламентарям.

Офіційний візит Президента України до Польщі

19 грудня 2025 року - 15:37
