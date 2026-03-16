Росія має чітко усвідомити й реально відчути, що Україна буде у Європі й це не зупинити – звернення Президента до учасників засідання Євроради

Дуже дякую, Антоніу, Урсуло, шановні лідери, шановні друзі!

Дякую за вашу увагу до України та за вашу підтримку – вона для нас життєво важлива. І саме завдяки цій підтримці інші країни Європи також можуть відчувати, що в критичний момент їх не залишать наодинці.

У цьому й полягає суть європейської єдності. Європейські народи стоять пліч-о-пліч, щоб ніхто не залишався на самоті і щоб кожен знав, що має на кого покластися. Саме так Україна завжди бачила Європу. І українці вже багато років є одними з найпалкіших прихильників європейської ідеї та її найвідданіших захисників. Війна Росії проти нас – це також війна проти самої ідеї Європи, яка проявляється через Україну. Це відомо кожному з вас.

І саме тому ми в Україні сподіваємося, що Європа знайде вихід зі складної, дуже складної ситуації, у якій ми всі зараз опинилися, особливо в контексті дестабілізації європейської підтримки України.

Те, що ми створили за ці роки всі разом – українці та всі європейці, наші друзі з усього світу, – це важлива складова нашої оборони від російської агресії. Ми подбали про те, щоб під час цієї війни Росія не відчувала себе сильнішою. Агресор має слабшати, і це запорука закінчення війни. Це означає, що агресор має слабшати на полі бою, і великі втрати Росії на фронті – близько 30-35 тисяч солдатів щомісяця – це забезпечують. Росія також має зазнавати економічних втрат, і саме для цього існують санкції. І є ще моральний аспект: важливо, щоб підтримка для нас залишалася сильною, стабільною та довгостроковою, на роки і щоб саме агресор відчував, що його майбутнє непередбачуване, – агресор, а не ми. Я дякую кожному з вас і Європі загалом за те, що це спрацювало. І це має працювати й надалі.

Ми робимо все можливе, щоб дипломатія була ефективною і щоб покласти край війні. І ви всі це бачите. Під час роботи з командою Президента Сполучених Штатів я максимально залучаю Європу й тримаю вас у курсі подій. Участь Європи є ключовим елементом нашого підходу, адже мир в Україні – це мир у Європі. Це наша спільна мета. І останні кілька днів ми отримували сигнали від американської сторони про те, що переговори можуть незабаром поновитися. Але з яким настроєм російська сторона прийде на переговори цього разу?

Від нас усіх залежить, щоб росіяни не прийшли на ці переговори з відчуттям, що їхня позиція значно посилилась. І не тільки через ситуацію навколо Ірану, яка спричиняє зростання світових цін на нафту.

Перше: росіяни бачать активне використання ракет ППО на Близькому Сході та в регіоні Затоки, і вони можуть подумати, що Україна зіткнеться з нестачею таких ракет.

Друге: 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії в глухому куті. Він міг би продовжити тиск на Росію, змушуючи її рухатися до реального миру.

Третє: Сполучені Штати пом’якшили деякі санкції проти Росії, і це приносить значні кошти у воєнний бюджет Путіна.

Далі. Вже третій місяць поспіль не працює найважливіша фінансова гарантія безпеки для України від Європи – пакет підтримки на суму 90 мільярдів євро на цей і наступний рік. Це для нас критично важливо. Це ресурс для захисту життів.

І п’ятий пункт: навіть сьогодні ми не знаємо напевно, чи буде ця підтримка розблокована.

Шановні лідери, об’єднана Європо!

Нам треба ухвалювати та реалізовувати рішення. Сильна й стабільна підтримка дуже важлива. Тиск на Росію дуже важливий. І важливо не випускати з уваги – навіть спостерігаючи за ситуацією в Ірані, – що війна триває на європейській землі.

Ми розраховуємо, що ви розблокуєте пакет фінансових гарантій на суму 90 мільярдів євро на цей і наступний рік. Цей пакет мав запрацювати навесні, але його заблокували. Україна зі свого боку робить усе необхідне, зокрема щодо нафтопроводу, як ми обговорювали з Антоніу та Урсулою, щоб це стало можливим. Наша команда з енергетичних компаній – Нафтогазу та Укртранснафти – змістовно працює над реалізацією того, про що ми домовилися. Але рішення за вами: чи хочете ви, щоб російська нафта імпортувалася до Європи, розуміючи, що це допомагає агресору.

Українці пережили важку зиму через російські удари. В багатьох людей електроенергія була лише кілька годин на день, а в деяких містах опалення не працювало по кілька днів. І це відбулося під час однієї з найхолодніших зим за останні роки. Але ми це пройшли. Ми подолали цей виклик. Ми також провели енергетичні зустрічі у форматі «Рамштайн», і всі учасники отримали вичерпну інформацію про ситуацію та наші потреби. Ми маємо діяти швидко, щоб захистити нашу енергосистему та відбудувати зруйноване Росією. Час має значення. Цю роботу треба розпочати вже зараз. Тому фінансування потрібне вже зараз – принаймні 5 мільярдів на забезпечення енергетичної стійкості на наступну зиму в межах пакета на 90 мільярдів. Те саме стосується оборони та відновлення після російських ударів. Нам треба відбудувати домівки, зберегти логістику та підтримати щоденне життя людей. Це не можна відкласти на якесь невизначене «пізніше». І паралельно європейські виробники озброєння теж чекають – чекають, поки ми розрахуємося за контрактами: європейські літаки для України, європейські засоби ППО, європейське обладнання. Йдеться про ваші робочі місця та ваш технологічний розвиток. Тож цей пакет на 90 мільярдів справді працюватиме на користь Європи, адже в сучасній Європі ніхто не сам по собі – ми всі тісно пов’язані між собою. І якщо щось блокується для нас, це матиме наслідки для всіх – можливо, не завжди очевидні, але точно відчутні.

Я дякую всім у Європі, хто підтримує подальший тиск на Росію за цю війну. 20-й пакет санкцій допоможе наблизити мир і показати Росії, що вона не отримує переваги. І дякую всім, хто готовий продовжувати тиск на танкери російського тіньового флоту та хто продовжує захищати Європу від усіх форм російської дезінформації. Наша команда готова працювати з вами якомога ефективніше, зокрема щодо заборони в’їзду до ЄС для всіх росіян, причетних до цієї війни: тим, хто вбиває, не можна дозволяти в’їзд у Європу.

Ми цінуємо вашу підтримку в захисті від російських ударів, особливо щодо ППО та виробництва дронів. Ми маємо і надалі використовувати кожну можливість, щоб знайти ракети для систем Patriot. Саме тому програма PURL корисна. Дякую всім, хто до неї долучається. Ми знаємо: не всім подобається ідея використання частини з 90 мільярдів на купівлю ракет для Patriot через PURL, якщо немає інших варіантів. Але якщо інших варіантів справді немає, це необхідно для захисту від російських балістичних ударів – це питання порятунку життів.

І ще одне.

Попри всі труднощі Україна й далі працює над можливістю закрити всі кластери вже цього року. Україна вже технічно готова, і ми отримали від вас необхідні контрольні показники для всіх кластерів – це важливо, дякуємо. Дотримуючись ключових принципів ЄС, реформ та верховенства права, ми забезпечимо, щоб із нашого боку було зроблено все для відкриття кластерів та продовження переговорів про вступ у 2026 році. І ми рішуче налаштовані це зробити. Це також є важливим чинником у загальному настрої щодо закінчення війни – нашому настрої, настрої наших партнерів і, звісно, агресора.

Росія має чітко усвідомити й реально відчути, що Україна буде у Європі і це не зупинити. Саме тому ми проводимо внутрішні реформи та працюємо на зовнішньому рівні, щоб забезпечити чітку дату вступу до ЄС. Якщо буде визначена чітка дата, це означатиме, що Росія ніяк не зможе заблокувати наш вступ. Ви бачите, як блокуються різні речі і як складно об'єднаній Європі реалізувати навіть вже ухвалені рішення. Цього не має статися з відкриттям кластерів для України чи з нашим вступом – це питання довіри, безпеки та, звісно, майбутнього.

Будь ласка, давайте рухатися далі разом і робити все, щоб наші позиції були сильними, а позиції тих, хто прагне розколоти нас і розколоти Європу, – слабкими.

Дякую.