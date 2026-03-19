Українська команда – саме політична частина переговорної групи – вже в дорозі, і на цю суботу очікуємо зустрічі – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні вже в Києві. Були насичені візити в Британію та Іспанію. Є в нас нові оборонні домовленості, це стосується як виробництва зброї, так і підтримки для всього нашого суспільства. Ми представили партнерам також спроможності, які в нас є, щоб спільний захист, спільні дії могли стати сильнішими. Продовжимо цю роботу. І відчувається, що потреба в координації зусиль та в об’єднанні потенціалів зараз більша, ніж будь-коли.

Зараз увесь світ слідкує за ситуацією на близькому Сході та в регіоні Затоки: постійні удари іранського режиму по сусідах значно дестабілізують ринки, дуже важливі лінії постачання енергоресурсів. Зараз багато хто у світі говорить і про захист енергооб’єктів, і про неприпустимість енерготерору проти людей та цілих країн, і про безпеку на морі – вільне мореплавство та безпечні торговельні шляхи. Все це дійсно глобальний інтерес. І зараз слухаєш такі численні заяви з різних країн – багато в чому це фактично вони повторюють те, що Україна говорила ще у 22-му, 23-му роках про російські агресивні кроки. Про морську блокаду наших портів, про російські намагання позбавити нас доступу до глобальної торгівлі. Росія ж роками робить із нашою енергетикою те саме, що іранський режим тепер з інфраструктурою у своєму регіоні. Іншого мотиву такої цілеспрямованої агресії проти енергетики, як російські удари проти наших електростанцій, проти нашого видобутку газу і як удари зараз іранського режиму по всіх, хто навколо нього, – іншого мотиву в цих ударів не може бути, ніж щоб народи страждали. І тому так важливо, щоб глобальна співпраця хоча б зараз змогла дати реальні безпекові відповіді – відповіді для всіх, для Європи також. Удари залишків іранського режиму по Катару, по Саудівській Аравії, по Еміратах та інших країнах – це удари фактично по глобальній стабільності та по європейській енергетичній безпеці. Україна готова долучатися до спільних безпекових ініціатив, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Україна давно пропонує створити реалістичні та дієві інструменти, щоб можна було ставити на місце тих, хто блокує морські торговельні шляхи, хто знищує, просто знищує нормальне судноплавство, знищує енергетичну інфраструктуру. Україна пройшла цю зиму – через російські удари. Близький Схід та регіон Затоки зіткнулися фактично з таким же злом. Росія та іранський режим недаремно допомагають одне одному. Треба зупиняти їх, це відповідальність кожного лідера – забезпечити реальну стабільність, гарантувати безпеку. Ми всі разом точно сильніші.

За цей тиждень Рустем Умєров був у ключових столицях регіону Затоки й сьогодні вже доповідав по результатах. Поки що в телефонному режимі. Завтра буде більш предметна доповідь онлайн. Є розуміння, які нові безпекові домовленості можуть бути з країнами в цьому регіоні. Є конкретні речі, якими вони можуть підтримати нас, Україну, підтримати наш захист – передусім це ППО, – і є те, в чому ми можемо підтримати їх, і вже підтримуємо. Українські групи експертів для захисту від «шахедів» вже у відповідних країнах, щоденно є доповіді й по їхньому виконанню завдань.

Важливо також, що є сигнали від американської сторони щодо готовності продовжити роботу в наявних форматах перемовин для закінчення війни Росії проти України. Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда – саме політична частина переговорної групи – вже в дорозі, на цю суботу ми очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні ми детально говорили щодо перемовин і з Умєровим, і з Кирилом Будановим, і з Давидом Арахамією. Також у зустрічах братиме участь Сергій Кислиця. Наш пріоритет – зробити все для можливості достойного миру. Я дякую всім, хто із цим допомагає.

Ще кілька речей.

Я взяв участь у засіданні Європейської ради. Головні речі цілком зрозумілі та справедливі. Європа вже ухвалила рішення щодо гарантій фінансової стійкості – це пакет у 90 мільярдів євро для України на два роки. І ми сподіваємось, що це рішення Європи буде реалізоване. Україна в комунікації щодо цього з представниками Європейського союзу. Це важливо також для нашої підготовки вже до наступної зими.

Сьогодні був на доповіді міністр енергетики Денис Шмигаль. І по ситуації в енергосистемі, і по заходах, які потрібно нам зробити. Плани стійкості для наших українських регіонів усі затверджені. Кожен розуміє, що потрібно. Відповідальність – і на урядовому рівні, на рівні областей і громад – дуже висока.

Сьогодні також ми говорили з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко та міністром фінансів Сергієм Марченком по фінансовому забезпеченню, зокрема, підготовки до зими. Але це все залежить не тільки від українців. Ми цілком справедливо розраховуємо, що Європа буде з нами та знайде спосіб виконати те, що вже узгоджено.

Я дякую кожному лідеру, який із нами в таких питаннях, бо це питання захисту життя наших людей, захисту нормальності. Дякую вам!

Слава Україні!