Потрібен реальний захист від російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був – звернення Президента
Потрібен реальний захист від російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був – звернення Президента

17 грудня 2025 року - 18:48

ностанні новини

Оборонна підтримка та дипломатична робота: Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Туском

19 грудня 2025 року - 19:53

Володимир Зеленський поспілкувався з волонтерами фонду Uniters і вручив його засновниці відзнаку «Золоте серце»

19 грудня 2025 року - 19:19

У Варшаві Володимир Зеленський зустрівся з маршалкинею Сенату Польщі

19 грудня 2025 року - 18:07

Оборонна співпраця та підтримка українців: Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сейму Польщі

19 грудня 2025 року - 17:20

фФотогалерея
Офіційний візит Президента України до Польщі
Офіційний візит Президента України до Польщі

19 грудня 2025 року - 15:37

Оборонна підтримка та дипломатична робота: Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Туском

19 грудня 2025 року - 19:53

19 грудня 2025 року - 19:53

Оборонна підтримка та дипломатична робота: Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Туском

У Варшаві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Глава держави подякував Польщі за вагому підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

«Ми розраховували й розраховуємо на вашу підтримку, і ми вдячні за нашу єдність», – наголосив Володимир Зеленський.

Лідери відзначили ухвалення Європейською радою рішення про надання Україні фінансової підтримки з боку Євросоюзу в обсязі 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

«Ви посилили Україну, наших солдатів і цивільних, до речі. І я вважаю, що Європа продемонструвала лідерство, і це дуже важлива й тверда, сильна позиція. Дякую, що ви підтримали нас, тобто що Польща підтримала нас, і ми почули ваш голос і ваші меседжі без жодного, розумієте, балансування між правильними чи неправильними рішеннями. Тож щиро дякую», – заявив Президент.

Дональд Туск також зазначив, що боротьба України за свою незалежність є спільною боротьбою для всієї Європи.

«Саме агресор має сплатити повністю за всі збитки та втрати, і саме тому ми, як ви знаєте, також остаточно заморожуємо російські активи. І я абсолютно впевнений, що тепер ваша позиція стосовно Росії набагато краща», – сказав Премʼєр-міністр Польщі.

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою. Окрему увагу під час зустрічі приділили оборонній допомозі Україні. Ішлося про посилення української бойової авіації та оборонні проєкти в межах програми SAFE, серед яких – спільне виробництво дронів.

Президент і Прем’єр-міністр також обговорили дипломатичні контакти з американською стороною для досягнення достойного миру та участь Європи у цьому процесі.

Серед інших тем, про які йшлося під час зустрічі, – економічна співпраця та спільні інфраструктурні проєкти, які можна реалізувати в межах відновлення України.

Офіційний візит Президента України до Польщі

19 грудня 2025 року - 15:37
