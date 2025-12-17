Володимир Зеленський поспілкувався з волонтерами фонду Uniters і вручив його засновниці відзнаку «Золоте серце»

У Варшаві Президент України Володимир Зеленський зустрівся із засновниками та працівниками фонду Uniters, що займається волонтерством уже понад 10 років – із часів Революції Гідності та початку російської агресії на сході України.

Голова Uniters Галина Андрушков розповіла Главі держави про діяльність фонду. За її словами, один із основних напрямів – підтримка дітей, чиї батьки загинули або були поранені внаслідок війни, яку розв’язала Росія проти України.

Щорічно фонд проводить благодійну акцію «Свята без тата / Свята на лінії вогню», у межах якої з 2014 року передали понад 390 тис. подарунків дітям. Загалом Uniters відправив в Україну більш як 10 тис. тонн гуманітарної допомоги, яку акумулюють із багатьох країн світу.

«Хочу вам передусім подякувати за вашу роботу й за ту частину вашого життя, яку ви віддаєте особисто. І всьому вашому колективу – за такий внесок у боротьбу заради життя України. Дуже важливо, коли кожна людина робить для України щось на своєму місці», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент вручив Галині Андрушков відзнаку «Золоте серце». Засновниця Uniters зазначила, що це нагорода для всіх волонтерів, які працюють уже багато років поспіль заради України.

«Важливо, що Україна вдячна, Україна дійсно цінує те, що роблять волонтери. Кожній і кожному це серце я присвячую. Дякую вам», – сказала вона.