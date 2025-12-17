У Варшаві Володимир Зеленський зустрівся з маршалкинею Сенату Польщі

У Варшаві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із маршалкинею Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською.

Глава держави подякував за принципову позицію щодо територіальної цілісності України, ефективну взаємодію з Верховною Радою та підтримку українських ініціатив, зокрема тих, що стосуються повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Володимир Зеленський розповів про дипломатичну роботу для досягнення достойного та стійкого миру. Сторони обговорили взаємодію з Конгресом США та важливість трансатлантичної єдності щодо санкцій і визнання Росії державою – спонсоркою тероризму.

Окремо йшлося про питання історичної пам’яті. Сторони відзначили те, що цей процес рухається, є практичні результати. Від імені поляків маршалкиня Сенату Польщі подякувала Президенту України за можливість ушанувати пам’ять своїх пращурів, яких вони змогли перепоховати після ексгумацій у Пужниках на Тернопільщині.

Крім того, Малгожата Кідава-Блонська висловила вдячність за те, що Україна прийняла звільнених цивільних громадян із Білорусі.