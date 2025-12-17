Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Потрібен реальний захист від російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був – звернення Президента
Потрібен реальний захист від російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був – звернення Президента

17 грудня 2025 року - 18:48

Переглянути всі відео
ностанні новини

У Варшаві Володимир Зеленський зустрівся з маршалкинею Сенату Польщі

19 грудня 2025 року - 18:07

Оборонна співпраця та підтримка українців: Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сейму Польщі

19 грудня 2025 року - 17:20

Ментальне здоров’я – у кожній сфері життя: перша леді підбила підсумки впровадження «Ти як?» у цьому році

19 грудня 2025 року - 16:45

У Варшаві Президент України вшанував памʼять поляків, які віддали життя за свою країну

19 грудня 2025 року - 16:07

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента України до Польщі
Офіційний візит Президента України до Польщі

19 грудня 2025 року - 15:37

Перейти до всіх галерей

У Варшаві Володимир Зеленський зустрівся з маршалкинею Сенату Польщі

19 грудня 2025 року - 18:07

У Варшаві Володимир Зеленський зустрівся з маршалкинею Сенату Польщі

У Варшаві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із маршалкинею Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською.

Глава держави подякував за принципову позицію щодо територіальної цілісності України, ефективну взаємодію з Верховною Радою та підтримку українських ініціатив, зокрема тих, що стосуються повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Володимир Зеленський розповів про дипломатичну роботу для досягнення достойного та стійкого миру. Сторони обговорили взаємодію з Конгресом США та важливість трансатлантичної єдності щодо санкцій і визнання Росії державою – спонсоркою тероризму.

Окремо йшлося про питання історичної пам’яті. Сторони відзначили те, що цей процес рухається, є практичні результати. Від імені поляків маршалкиня Сенату Польщі подякувала Президенту України за можливість ушанувати пам’ять своїх пращурів, яких вони змогли перепоховати після ексгумацій у Пужниках на Тернопільщині.

Крім того, Малгожата Кідава-Блонська висловила вдячність за те, що Україна прийняла звільнених цивільних громадян із Білорусі.

ф

Офіційний візит Президента України до Польщі

19 грудня 2025 року - 15:37
Версія для друку