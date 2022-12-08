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Для мене честь представляти всіх українців – виступ Президента на щорічному оголошенні списку найвпливовіших людей у Європі Politico 28
Для мене честь представляти всіх українців – виступ Президента на щорічному оголошенні списку найвпливовіших людей у Європі Politico 28

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Для мене честь представляти всіх українців – виступ Президента на щорічному оголошенні списку найвпливовіших людей у Європі Politico 28

8 грудня 2022 року - 12:14

Для мене честь представляти всіх українців – виступ Президента на щорічному оголошенні списку найвпливовіших людей у Європі Politico 28

Пані та панове!

Я дякую вам за цю відзнаку для українців. Саме для українців, бо лідер може бути по-справжньому впливовим лише тоді, коли він чи вона представляє не одного себе, а спільну волю, спільну мрію, спільну мету його народу. Так ми живемо в Україні.

Ми максимально об'єднані й тому максимально міцні. Ми зосереджені на захисті нашої незалежності й тому досягаємо своїх цілей. Ми опинилися перед загрозою втратити все й тому знайшли силу, щоб стати номером один.

Українські військові, які захищають усіх нас на передовій, – вони номер один.

Мар'їнка, Авдіївка, Бахмут, Соледар, Кремінна – будь ласка, пам'ятайте ці назви. Саме там зараз виборюється свобода для всіх нас у Європі – у важких боях і ціною багатьох життів.

Українські підприємці, які попри тотальну війну постачають усе необхідне для життя країни, зберігають робочі місця та сплачують податки, – вони номер один. І я дякую усім нашим друзям в Європі, які допомагають нам підтримувати стабільність.

Українські лікарі, енергетики, сапери, волонтери, транспортники, будівельники, працівники оборонних підприємств, учителі, поліцейські, дипломати... Сотні тисяч тих, хто допомагає пройти цей страшний час мільйонам, – вони номер один.

І для мене честь – представляти всіх цих людей, усіх українців і спрямовувати нашу спільну волю заради спільної мрії, заради спільної мети... Заради перемоги України у цій війні. Заради відбудови України. Заради повноцінного приєднання України до спільноти європейських народів – до нашого з вами Європейського Союзу.

Вірю, що й наступного року українці будуть найвпливовішими. Але вже в мирі.

Дякую кожному й кожній, хто нас підтримує!

Дякую, Politico, за незмінну об'єктивність!

Слава Україні!

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