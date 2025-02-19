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Розраховую на українську єдність, на українську хоробрість, на наші відносини з партнерами, і на єдність Європи, і на прагматизм Америки – звернення Президента
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Для нас важлива участь Великої Британії в усій роботі для захисту Європи – Президент під час розмови з Кіром Стармером

19 лютого 2025 року - 23:09

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Глава держави подякував за міцну підтримку й зазначив, що для України дуже важлива допомога Великої Британії. Він наголосив, що український народ ніколи не забуде повагу британців до України та наших людей.

Володимир Зеленський акцентував, що для нашої держави важлива участь Великої Британії в усіх оборонних ініціативах, спрямованих на захист Європи.

Лідери також обговорили найближчі спільні плани та можливості.

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