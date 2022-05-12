Для Офісу Президента, Київської ОВА та місцевої влади важливий кожен, навіть найменший населений пункт і кожен його житель – Кирило Тимошенко

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко відвідав Київську область і поспілкувався з жителями деокупованих територій щодо їхніх нагальних потреб.

Зокрема, Кирило Тимошенко побував у селі Мощун, мешканці якого пережили російську окупацію. Чи не кожен будинок тут зазнав серйозних руйнувань.

«Обговорили з людьми всі нагальні питання: від допомоги держави у відбудові зруйнованих осель, відновлення електропостачання, організації транспортного сполучення до приєднання садових товариств і вивезення побутових відходів», – розповів Кирило Тимошенко.

Також у межах поїздки відбулася зустріч з міським головою постраждалого від російських обстрілів Ірпеня Олександром Маркушиним. Під час зустрічі було обговорено масштаби руйнувань та процес відновлення й відбудови міста.

«Київська обласна військова адміністрація вже розробила проект будівництва житлового комплексу із соціальною інфраструктурою орієнтовною житловою площею 50 тисяч квадратних метрів для людей, які втратили свої оселі», – заявив заступник керівника Офісу Президента.

Приблизна кількість квартир має становити 900-1000 одиниць.

Спорудження ще одного такого житлового комплексу заплановане в Бородянці.

У селі Дмитрівка у межах пілотного проекту з відновлення зруйнованого житла зводять новий будинок для рідних загиблого під Ізюмом українського воїна, оселю якого у Дмитрівці знищили російські окупанти.

За словами Кирила Тимошенка, завершити будівництво планують за місяць.

«Відважні люди заслуговують на підтримку держави!» – заявив він.

Крім того, за дорученням Президента України Володимира Зеленського Кирило Тимошенко, голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк та керівник гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба проінспектували перебіг робіт з відновлення зруйнованого мосту через річку Ірпінь у Стоянці, який підірвали 25 лютого, щоб перешкодити наступу російських військ.

«Усього за п'ять днів після деокупації Київської області ми змонтували тимчасовий міст по лівому проїзду автодороги задля того, щоб відкрити рух великовантажного транспорту в напрямку Київ – Житомир у найкоротші строки», – розповів заступник керівника Офісу Глави держави.

За його словами, всі роботи тривають відповідно до графіка, і 29 травня заплановане відкриття руху відновленим мостом.