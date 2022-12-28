Для Президента життя кожного українця важливе, тому над звільненням українських полонених працює велика команда – Андрій Єрмак

Для Президента України Володимира Зеленського звільнення з російського полону українських громадян – це пріоритет, тому над цим питанням щодня працює велика команда. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв’ю телеведучій Наталії Мосейчук.

«Для Президента життя кожної людини важливе. Саме тому тривають обміни – не в такій кількості, але останнім часом вони відбуваються практично щотижня», – зазначив він.

Керівник Офісу Глави держави розповів, що над питанням звільнення українських полонених – військових і цивільних – працює велика команда.

«Все перебуває під особистим контролем Президента. Він завжди знає, хто повертається й коли. Для нього це пріоритет. Працюють Буданов, Малюк, Дмитро Усов, Рустем Умєров – багато людей, – сказав Андрій Єрмак. – Ми робимо те, що повинні робити. І будемо щасливі, коли всі наші люди повернуться».

Водночас керівник Офісу Президента наголосив на важливості подальшого удосконалення роботи зі звільнення українських полонених.

«Для мене важливо сьогодні відчути, що робиться не так. Може, треба більше про це говорити. Може, не на гідному рівні налагоджене інформування. Щоб кожна мати, кожен батько, кожна дружина мали змогу 24 години зателефонувати й чітко зрозуміти, чи їхня близька людина сьогодні в полоні, і що робиться, щоб вона була звільнена», – заявив керівник Офісу Президента України.