Для України справедливість не предмет торгу, а моральна та правова необхідність – Ірина Мудра

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра провела зустріч із доповідачем Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з юридичних питань та прав людини Еріком-Нільсом Кроссом, заступником голови секретаріату Комітету ПАРЄ з правових питань та прав людини Гільємом Кано Паломаресом та головою постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи Марією Мезенцевою-Федоренко.

Під час зустрічі обговорили створення міжнародного спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, передачу заморожених російських активів для відбудови нашої держави та відновлення справедливості.

«Це не просто компенсація для України як держави, яка постраждала від агресії та вимушена відновлювати свої міста, економіку й суспільство. Це доведення суб’єктності Європи та її готовності обороняти себе», – зазначила Ірина Мудра.

Заступниця керівника Офісу Президента подякувала партнерам із Ради Європи за підтримку українського народу й наголосила, що для України справедливість не предмет торгу, а моральна та правова необхідність.

«Україна та весь світ потребують справедливого й тривалого миру. Якщо мир не є справедливим, він не може бути тривалим і не може бути справді миром», – зауважила вона.

Представники ПАРЄ підтвердили непохитну підтримку України у відновленні справедливості та встановленні достойного миру, а також забезпеченні верховенства права та дотриманні прав людини.