Для України є вкрай важливим вивчення та адаптація найкращого міжнародного досвіду з формування безбар’єрності – Вероніка Селега

З ініціативи першої леді України Олени Зеленської розпочалося обговорення майбутніх проектів у сфері безбар’єрності. У Міжнародний день прав людини, 10 грудня, генеральний директор Директорату з питань гуманітарної політики Офісу Президента Вероніка Селега провела зустріч з представниками міжнародних організацій та місій, які працюють в Україні.

«Ініціатива першої леді проголошує: безбар’єрність має бути суспільною нормою», – зазначила Вероніка Селега.

Вона наголосила, що, згідно з результатами соціологічного дослідження, більшість українців очікує рішучіших зусиль з упровадження інклюзії та безбар’єрності. Громадяни надають цій темі високий пріоритет. У відповідь на широкий суспільний запит Президент України підписав указ, згідно з яким Кабінет Міністрів має розробити та затвердити Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні.

Вероніка Селега зазначила, що для України є вкрай важливим вивчення та адаптація найкращого міжнародного досвіду з формування безбар’єрності в економічній, соціальній, цифровій, освітній та інших сферах.

Представники міжнародних організацій та місій привітали нові ініціативи з безбар’єрності в Україні й підкреслили, що створення рівних можливостей та умов для всіх громадян, зокрема літніх людей, людей з інвалідністю, жінок, молоді, батьків, які виховують маленьких дітей, є вкрай важливим для формування суспільства, у якому панує повага до прав людини. Системний підхід до впровадження доступності, інклюзії, підтримки різноманіття відповідає ключовим документам ООН і, зокрема, сприятиме виконанню Цілей сталого розвитку до 2030 року.

Сторони домовилися продовжувати співпрацю з упровадження найкращих практик безбар’єрності та захисту прав людини в Україні.

У заході взяли участь представники Програми розвитку ООН в Україні, Міжнародної організації праці, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Фонду ООН у галузі народонаселення, Координатора системи ООН в Україні та інших. Учасники обговорили можливі формати та напрями майбутньої співпраці у сфері розбудови безбар’єрності в Україні.