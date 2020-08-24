Для успіху кожного регіону місцеві вибори не менш важливі, ніж вибори Президента чи парламенту – Володимир Зеленський на презентації Стратегії розвитку Львівщини

У межах робочої поїздки на Львівщину Президент України Володимир Зеленський взяв участь у представленні Стратегії розвитку області до 2027 року.

«Філософія, яку ми пропонуємо кожному регіону, базується на досить простому принципі: кожен регіон є незамінним гравцем у великій українській команді. І тільки разом ця команда може перемогти. Стати сильною, сучасною країною», – сказав Президент.

Він наголосив, що країна починається не з високих столичних кабінетів, а з громади, села, міста. І сьогодні для розвитку регіонів створені необхідні передумови: на місця передані значні повноваження та фінансування.

«Але важливо також, щоб кожен регіон сам розумів, куди саме йому варто рухатись. Визначив свої пріоритети та конкурентні переваги, які потрібно розвивати. Власне, для цього й були створені стратегії розвитку українських регіонів», – зазначив Глава держави.

Крім того, дуже важливо, щоб місцеві мешканці активно взаємодіяли з органами центральної влади задля пошуку та втілення хороших ідей.

«Саме тому я хочу попросити жителів кожної області відповідально поставитися до місцевих виборів, які будуть 25 жовтня. Для успіху кожного регіону вони не менш важливі, ніж президентські або парламентські», – наголосив Володимир Зеленський.

На думку Президента, Львівська область має одні з найкращих стартових позицій та високу концентрацію перспективних галузей.

«Ми з вами не можемо однозначно сказати, що Львівщина – це, наприклад, туристичний край. Або аграрний край, або потужний промисловий край. Унікальність області – у різнобарвності її потенціалу. Є не так багато регіонів, де можуть одночасно бути неймовірні замки та собори, сучасні ІТ-офіси та потужні наукові установи, родючі поля та вугільні шахти, нафтові та газові родовища, мальовничі краєвиди Карпат та санаторії з корисними мінеральними джерелами. І це далеко не повний список тих сфер, які можуть зробити Львівщину максимально успішною та заможною», – сказав Глава держави.

Президент побажав Львівщині достатку та процвітання.

Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький, представляючи Стратегію розвитку області, наголосив, що Львівщина потребує кроків з підвищення добробуту населення.

«Регіон багатий на природні та рекреаційні ресурси. У нас справді зосереджений найкращий кадровий, науковий потенціал», – зазначив очільник Львівської ОДА.

За його словами, в області працює служба підтримки інвесторів «Інвестиційна няня», фінансуються програми підтримки малого підприємництва.

Серед стратегічних цілей розвитку Львівської області Максим Козицький назвав підвищення конкурентоспроможності, розвиток інновацій, посилення інвестиційної привабливості та досягнення енергетичної самодостатності.

Пріоритетами економічного розвитку області є біоекономіка, креативні індустрії та ІТ. Також важливими напрямами є розвиток системи освіти та охорони здоров’я.

Крім того, регіон має великий туристичний потенціал, що передбачає розвиток курортів, відновлення архітектурної спадщини.

В області зараз триває активне будівництво та реконструкція доріг.

«Ставимо завдання в наступні три роки розпочати впровадження масштабних інфраструктурних проектів. Сподіваємось, що буде збудована перша в Україні концесійна дорога Краковець – Львів», – наголосив голова ОДА.

Також Львівщина може бути привабливою з точки зору забезпечення енергетичної незалежності та ефективності.

Актуальними для регіону є реформа вугільної галузі, нарощення потужностей відновлюваної енергетики, вирішення проблем екології та утилізації й переробки сміття.