Дніпропетровщина може стати місцем сили всієї країни – Президент взяв участь у представленні Стратегії розвитку області на 2021-2027 роки

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Дніпропетровщину взяв участь у представленні Стратегії розвитку регіону на 2021-2027 роки.

«Хоч для мене як для Президента України кожен регіон є рідним, але Дніпропетровщина – це особливе місце. Тут я народився й виріс. Тут пройшла моя юність, тут живуть мої мама й тато. Тут я зустрів кохану дружину й народилась моя перша дитина – моя донька. Для мене Дніпропетровщина – це місце сили. І я впевнений, що цей регіон може стати місцем сили всієї країни», – сказав Глава держави під час виступу на презентації Стратегії.

Він зазначив, що кожна область України повинна мати чіткий план дій на наступні роки, розвивати свої сильні сторони та долати слабкі. Саме тому триває серія презентацій стратегій розвитку українських регіонів.

«Дніпропетровська область є дійсно унікальною, вона має велике майбутнє у дуже багатьох, абсолютно різних сферах. І важливо, що потенціал області – це не тільки Дніпро. Тут є багато дуже потужних міст: це Кривий Ріг, Кам’янське, Нікополь, Павлоград та багато інших», – зауважив Президент.

Серед сильних сторін регіону Глава держави назвав гірничодобувну промисловість, металургію, енергетику, харчову промисловість та аграрну галузь. На його думку, перспективними для розвитку є екологічна сфера та інфраструктурні проекти.

«І мова не лише про Міжнародний аеропорт «Дніпро», куди мені дуже хотілося б прилетіти вже під час наступного візиту. Мова і про цікаві технології у будівництві доріг. Ви знаєте, що область є лідером у металургійному виробництві, після якого залишається велика кількість відходів. Їх можна складати горами і псувати навколишнє середовище, а можна використовувати під час будівництва інфраструктури, доріг. Це й економічно, й екологічно. І ми це будемо робити», – наголосив Володимир Зеленський.

Щодо космічної галузі Президент розповів про свою мрію, щоб Дніпропетровська область «стала космічним мозком і серцем не просто України, а й усієї Європи».

«Чомусь забуваємо, що у нас є «Південмаш», є неймовірні спеціалісти, які мають унікальні знання та досвід. Держава завжди буде їх підтримувати й розкриє цей потенціал максимально», – заявив Президент.

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, представляючи Стратегію розвитку регіону, зауважив, що Дніпропетровщина народила дуже багато підприємців та креативних людей.

Крім того, за його словами, 10% ВВП України виробляється саме у Дніпропетровській області.

«Ми дійсно потужний індустріальний центр. Саме тому тут мають створюватися індустріальні кластери та парки з високою доданою вартістю підприємств», – сказав він.

Голова ОДА розповів, що під час сьогоднішнього відвідання Президентом України «Південмашу» обговорювалися можливості розвитку вітчизняної космічної галузі та варіанти державно-приватного партнерства.

За словами Олександра Бондаренка, серед регіональних пріоритетів на найближчі роки – будівництво агропереробних заводів, впровадження новітніх екологічних технологій у металургійному виробництві, експорт товарів для космічної галузі, будівництво міжнародного аеропорту у Дніпрі, розвиток річкового сполучення та інфраструктури, ремонт автомобільних доріг, реалізація проектів із захисту від радіаційної загрози на Придніпровському хімічному заводі, очищення води та повітря і скорочення викидів у атмосферу.

Голова облдержадміністрації зазначив, що спільно з ЄС уже напрацьований проект щодо захисту від радіаційної загрози на Придніпровському хімічному заводі. Є проекти щодо забезпечення населення чистою водою та очищення повітря.

Підсумовуючи, Олександр Бондаренко назвав п'ять основних проектів Дніпропетровщини: дніпровський аеропорт, стадіон «Металург» у Кривому Розі, обласна філармонія, Офіс євроінтеграції, підтримки бізнесу та міжнародного співробітництва, а також екопарк.