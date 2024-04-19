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Дніпровщина отримає понад 3,2 млрд гривень у межах економічної платформи «Зроблено в Україні»

20 квітня 2024 року - 12:08

Дніпровщина отримає понад 3,2 млрд гривень у межах економічної платформи «Зроблено в Україні»

Під час робочої поїздки до Дніпра Президент Володимир Зеленський взяв участь у презентації економічної платформи «Зроблено в Україні».

Глава держави подякував підприємцям за те, що, попри повномасштабну російську агресію, вони залишаються у своєму регіоні, підтримують економіку та забезпечують людей роботою.  

«Дякую за віру в Україну! Захищаючи економіку, ви також захищаєте нашу державу. Безумовно, передусім це Збройні Сили України, але також і підприємства, які дають змогу і підтримувати наші ЗСУ, і давати можливість жити цивільному населенню. Жива економіка – це жива держава, яка спроможна захищати себе», – зазначив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський наголосив, що важливо посилювати протиповітряну оборону та захищати енергетичну інфраструктуру.

За словами Президента, влада розуміє, що в час війни бізнес перебуває в непростому становищі. Тож саме для його підтримки, розв’язання питань і розвитку вітчизняного виробництва започаткували платформу «Зроблено в Україні».

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що для Дніпровщини на цей рік передбачили понад 3,2 млрд грн у межах усіх програм підтримки. Що активніше бізнеси регіону подаватимуться на відповідні програми, то більше коштів зможуть отримати. Їх розподіляють і на вже знайомі бізнесу державну підтримку «5-7-9», гранти на переробку, компенсації, і на нові програми.

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