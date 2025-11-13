Президент:

Завтра проведу Ставку щодо саме цього регіону, саме по захисту Запоріжжя та по всіх піднятих питаннях – звернення Президента
13 листопада 2025 року - 16:31

До Глобальної коаліції українських студій долучилося шість провідних університетів Великої Британії – Олена Зеленська

14 листопада 2025 року - 20:12

На кожен російський удар є наші відповіді – Президент під час відзначення воїнів найвищими державними нагородами

14 листопада 2025 року - 18:22

Є зелене світло на всіх напрямах двосторонньої співпраці – Володимир Зеленський за підсумками розмови з Ільхамом Алієвим

14 листопада 2025 року - 14:34

У Запоріжжі Президент ушанував пам’ять полеглих героїв

13 листопада 2025 року - 17:15

14 листопада 2025 року - 18:22

До Глобальної коаліції українських студій долучилося шість провідних університетів Великої Британії – Олена Зеленська

До Глобальної коаліції українських студій долучилося шість провідних університетів Великої Британії. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Приєднання відбулося в межах Українського тижня у Сполученому Королівстві «Відкривай Україну: тиждень знань і культури». У Лондоні представники Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту у співпраці з Глобальною коаліцією українських студій провели зустрічі, воркшопи та виставки.

Відтепер до Глобальної коаліції українських студій входять Queen’s University Belfast, Cardiff University, University of Cambridge, University of Portsmouth, Birkbeck, University of London та Edge Hill University. У цих закладах з’являться нові курси про Україну, будуть реалізовані програми обмінів і спільні дослідження.

В онлайн-зверненні до учасників Українського тижня Олена Зеленська наголосила, що постійна присутність України в університетах світу важлива. За словами першої леді, інвестиції в освіту та культуру є частиною спільної європейської безпеки.

«Це також про вміння відрізнити факти від фейків, протистояти маніпуляціям, позбутися російського погляду на геополітику, який Росія роками нав’язувала всьому світу, натомість напрацювати власний погляд, побудований на ґрунтовних знаннях. Людина, яка володіє інформацією, яка вміє критично мислити та аналізувати, – вільна людина. Країна, люди якої обізнані не із соцмереж, а з академічних джерел, – це країна, яка вистоїть», – сказала дружина Президента.

Загалом лише цього року до коаліції приєдналися 24 університети з усього світу: від Канади й США до Норвегії, Австрії та Японії.

