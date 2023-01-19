До ініціативи Grain from Ukraine долучилися перші амбасадори – знавці Африканського континенту – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів чергове засідання робочої групи щодо надання допомоги державам, що потерпають від гострої продовольчої кризи, під час якого обговорювалося розширення ініціативи Президента Володимира Зеленського Grain from Ukraine та залучення до її реалізації міжнародних експертів, обізнаних із проблематикою Африканського континенту.

«Ми бачимо перспективу для розширення проекту. Для цього нам потрібні надійні партнери зі знанням місцевих особливостей і широкими зв’язками», – констатував Андрій Єрмак.

Він представив присутнім експертів, які стали першими амбасадорами Grain from Ukraine на Африканському континенті.

Серед них – колишня Президент Малаві, доктор Джойс Банда, яка нині активно працює в низці міжнародних організацій, зокрема входить до виконавчого комітету ООН Жінки (UN Women).

До ініціативи також долучився регіональний директор програм Центральної та Західної Африки Національного демократичного інституту (США), доктор Крістофер Фомуньо, який очолював міжнародні місії зі спостереження за виборами та керував програмами підтримки демократії в багатьох країнах Африканського континенту.

Третім амбасадором Grain from Ukraine стала колишній міністр освіти Нігерії та екс-віце-президент Світового банку, доктор Обі Езеквесілі, яка нині є старшим радником Ініціативи політики економічного розвитку Африки та регіональним директором Національного демократичного інституту в Африці.

Андрій Єрмак подякував експертам за співпрацю та підтримку України в реалізації важливої гуманітарної ініціативи.

За словами керівника Офісу Президента, з моменту старту програми Grain from Ukraine у листопаді 2022 року до неї долучилися вже понад 30 держав-донорів. Це країни Євросоюзу, Катар, Туреччина, Японія, Норвегія, Корея, Канада та США. Наразі учасники заявили про виділення майже 200 млн дол.

«Мета – до кінця весни поточного року забезпечити зерном щонайменше 5 мільйонів людей. І це лише початок глобального гуманітарного коридору для країн, які зіткнулися із загрозою голоду. Голоду саме через Росію», – наголосив Андрій Єрмак.

Очільник Офісу Глави держави нагадав, що Росія атакувала не лише Україну – вона намагається зруйнувати весь світовий порядок. Це і штучне поглиблення енергетичної кризи у Європі, і ядерний шантаж та неймовірна шкода довкіллю цілого регіону. Також Росія поставила під загрозу продовольчу безпеку десятків країн.

«Країна-терорист тиснула на різні держави й шантажувала загрозою голоду. І це призвело не просто до зростання цін на продукти – це мало соціально-політичні наслідки у багатьох країнах», – констатував очільник Офісу Президента.

Він нагадав, що до повномасштабного російського вторгнення частка України у світовій торгівлі зерном становила 10%. Наша країна була 4-м найбільшим експортером зернових у світі, випереджаючи всі держави – члени ЄС, та надавала Всесвітній продовольчій програмі ООН близько 40% пшениці для країн, які відчувають серйозну нестачу продовольства.

Як зазначив Андрій Єрмак, оскільки в минулому столітті українська нація пережила кілька жахливих хвиль голодомору, а від штучно створеного радянською владою голоду померло близько 15 мільйонів українців, наша держава добре розуміє всіх, хто має проблеми з продовольством, а тому не залишається осторонь і навіть у скрутний для себе час намагається їм допомогти.

Зі свого боку Джойс Банда зауважила, що пишається можливістю долучитися до реалізації ініціативи Grain from Ukraine.

«Ми справді маємо підтримувати й допомагати тим країнам, на яких позначається російсько-українська війна», – сказала вона та констатувала, що в умовах дефіциту зерна через російську агресію багатьом родинам важко придбати відповідні продукти.

Колишня Президент Малаві також висловила підтримку Україні та українському народу й заявила про готовність до участі у проектах, які сприятимуть припиненню цієї війни.

Обі Езеквесілі відзначила активні та ефективні ініціативи України в питанні боротьби з продовольчою кризою не лише на Африканському континенті, а й в усьому світі.

«Йдеться про мільйони людей, які одержать цю підтримку. Ці люди страждатимуть, якщо не матимуть їжі на своєму столі», – сказала вона й додала, що в Африці 62 млн осіб із тих чи інших причин потерпають від нестачі харчів.

«Тому світ і ми справді дивимося на Україну як країну, що попри війну робить такі важливі речі, сприяючи подоланню голоду», – додала вона.

Доктор Крістофер Фомуньо констатував, що він та інші експерти разом мають бажання й намір допомогти в подоланні продовольчої кризи та працювати на користь Африки.

«Я підтверджую відданість ідеї працювати з вами для результату. Наші серця сповнені симпатії до народу України. Хочемо переказати Президентові Зеленському, урядові й народу України слова поваги за те, що вони попри всі складнощі борються із загрозою анексії та є прикладом для решти світу», – наголосив він.

Крім спілкування з експертами, учасники засідання обговорили результати залучення міжнародних партнерів-донорів до реалізації ініціативи, удосконалення механізму отримання коштів від партнерів, питання проходження суден із продовольством, результати візитів українських делегацій до країн Африки та подальші перспективи роботи на цьому континенті.