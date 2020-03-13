До Києва прибув борт з українцями, евакуйованими з Італії

У Міжнародний аеропорт «Бориспіль» прибув літак зі 123 українцями на борту, які раніше не змогли повернутися в Україну з Італії через закриття кордонів у зв’язку з карантином.

За дорученням Президента України Володимира Зеленського було організовано доставку українських громадян на батьківщину літаком авіакомпанії SkyUp з італійської Венеції (аеропорт «Марко Поло»).

О 22:23 15 березня спецрейсом до Києва повернулися пасажири двох автобусів, які раніше застрягли на італійсько-словенському кордоні, а також ті, хто виявив бажання виїхати з Італії.

Всі евакуйовані є українськими громадянами, крім двох осіб, котрі мають дозвіл на проживання в Україні і, згідно з постановою Кабінету Міністрів, можуть в’їжджати в нашу країну.

Перед посадкою у літак в Італії всі пасажири пройшли медогляд на ознаки можливого захворювання. За інформацією італійської сторони, на борт були допущені лише здорові люди, без симптомів хвороби.

Після прибуття до Києва пасажирів також оглянули медики.

На борту літака перебували лікарі українського Центру медицини катастроф, які мали експрес-тести для діагностики на наявність коронавірусу, а також безконтактні термометри. Під час польоту лікарі проводили медико-санітарний нагляд. Екіпаж був забезпечений захисними масками та дезінфекційними засобами.

Всі евакуйовані підписали згоду на проходження добровільної самоізоляції після повернення в Україну в домашніх умовах протягом 14 днів. За порушення домашнього карантину передбачена відповідальність.

На самоізоляцію будуть відправлені люди без симптомів гострих вірусних захворювань і з негативним результатом тесту на COVID-19.