До морального духу наших воїнів має додаватися сучасна техніка та вчасна допомога партнерів – Президент в інтерв’ю Reuters

Хоч би як складно було українцям, особливо нашим захисникам на передовій, усі розуміють: альтернативи немає, крім того, щоб боронити свою землю. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Reuters.

Глава держави вдячний усім країнам, які допомагають зброєю та підтримують українське оборонне виробництво. Але водночас Україна потребує оперативності і в ухваленні рішень, і в їх виконанні.

«Дуже важливо, щоб до дипломатії додавалася сила на полі бою. Завдяки моральному духу наших хлопців, і завдяки сучасній техніці, і, що дуже важливо, вчасній допомозі наших партнерів. Не словами, а справами. Не риторикою, а конкретною технікою. Не колись там, а зараз. А краще, як то кажуть, учора», – зазначив Президент.

Зокрема, наша країна потребує далекобійних ракет: Storm Shadow, SCALP, ATACMS. Володимир Зеленський переконаний: якби українські військові мали змогу застосовувати їх у належних обсягах, російські окупанти не змогли б масовано перетинати кордон. А щоб протистояти Росії в небі, Україні, за словами Глави держави, потрібно щонайменше 120 літаків.