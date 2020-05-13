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До роботи ТКГ вперше у складі української делегації залучені представники окремих районів Донецької та Луганської областей

9 червня 2020 року - 11:21

Сьогодні зранку у форматі відеоконференції розпочався черговий раунд консультацій у робочій групі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання на Донбасі.

Уперше за понад п'ять років до діалогу на майданчику ТКГ у складі української делегації залучені представники тимчасово окупованих Російською Федерацією районів Донецької та Луганської областей України.

Залучення представників ОРДЛО відбувається з метою реалізації положень Комплексу заходів щодо виконання Мінських домовленостей, зокрема пункту 9, пунктів 11-12, якими передбачено проведення консультацій з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей стосовно параметрів політичного врегулювання та змін до законодавства.

На сьогоднішньому засіданні Донеччину представляють відомі журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш, які у 2014 році були змушені залишити Донецьк.

Луганську область представляє юрист, голова Міжнародної громадської організації «Луганське земляцтво» Вадим Горан. Також для участі в роботі ТКГ від окремих районів Луганської області заявлено відомого лікаря Костянтина Лібстера. 

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