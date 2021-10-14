До спільноти «Бізнес без бар’єрів», ініційованої Оленою Зеленською, приєдналися ще одинадцять великих компаній

До проекту «Бізнес без бар’єрів» долучилися ще одинадцять українських та міжнародних компаній. Спільнота створена з ініціативи першої леді України Олени Зеленської й покликана об’єднувати бізнес, який поділяє цінності життя та роботи без бар’єрів. Декларацію щодо втілення доступності та поширення принципів спільноти у своїх компаніях підписали: Visa, Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ), група готелів Fairmont Grand Hotel Kyiv та Riviera House, ПриватБанк, McDonald’s в Україні, «Кока-Кола Україна», торговельна мережа «Фокстрот», IT-компанія «EPAM Україна», книжкова платформа Yakaboo, мережа супермаркетів «Сільпо» та юридична фірма «Астерс».

«Бізнес завжди в авангарді позитивних змін. Роль бізнесу важлива у впровадженні нових цінностей і стандартів на всіх рівнях. Саме отримуючи нові послуги, сервіси, можливості працевлаштування та стандарти роботи, люди швидше відчувають зміни у суспільстві загалом. І саме тому важливо об’єднуватися навколо потрібних змін», – зазначила Олена Зеленська на зустрічі з керівниками компаній.

За результатами дослідження авторитетного комунікаційного агентства Edelman, бізнес – лідер довіри у світі. На думку більшості респондентів, керівники компаній мають очолювати швидкі зміни та відповідати перед громадою, а не лише перед радою директорів чи акціонерами.

Одна з ключових цілей проекту «Бізнес без бар’єрів» – забезпечити рівні можливості у доступі до роботи, сервісів, послуг для всіх груп суспільства, включно з людьми з інвалідністю, літніми людьми, батьками з дітьми до шести років, жінками, молоддю тощо.

Спільнота «Бізнес без бар’єрів» була створена в листопаді 2020 року в межах ініціативи першої леді. Тоді сформувалася «перша десятка» бізнесів, які впроваджували безбар'єрні практики у своїх компаніях. Головне завдання проекту – ділитися досвідом і поширювати його, реагуючи на запит колег на такі зміни.

«Наша філософія дуже проста – об’єднання й обмін ідеями та знаннями навколо безбар’єрності, створення тренду та впровадження його в бізнесах. Це зона без конкуренції, де кожна ініціатива доповнює одна одну», – наголосила перша леді.

Нагадаємо, учасниками спільноти «Бізнес без бар’єрів» вже є Укрпошта, Ощадбанк, Укрзалізниця, «Ашан Україна», 1+1 Media, ДТЕК, SOCAR Energy Ukraine, work.ua, корпорація «АТБ» та Danone Україна. «Бізнес без бар’єрів» – проект, що сповідує відкритість, тому приєднатися до спільноти може будь-яка компанія, що готова слідувати принципам безбар’єрного ведення бізнесу вже сьогодні.