До тисячоліття з дня заснування Києво-Печерської лаври буде оновлено десятки пам’яток культури, музейних колекцій та споруд – Президент підписав відповідний указ

Під час урочистих заходів з нагоди відзначення 30-ї річниці Конституції України Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення тисячоліття Києво-Печерської лаври.

Президент зазначив, що Росія завдала ударів по 740 релігійних спорудах України, серед яких постраждалі 15 червня від російських дронів Києво-Печерська лавра та Успенський собор.

«Черговий удар, черговий прояв їхнього нутра і водночас черговий доказ того, що згуртованість українців – найбільша сила. В ту ніч наша Лавра вистояла завдяки нашим людям», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Києво-Печерська лавра є гордістю та однією з найдавніших святинь християнського світу, яка була бастіоном православ’я Східної Європи. У часи, коли Москви ще не існувало, Лавра була джерелом розвитку, де творилась українська історія, освіта, наука, мистецтво, іконопис, книгодрук, медицина та формувалась українська душа, пам’ять і національна ідентичність.

У серпні, на Успіння Пресвятої Богородиці, Києво-Печерській лаврі виповниться 975 років з моменту її заснування.

«Це особливий рубіж, бо зміниться лише одне покоління – і українці на цій землі будуть відзначати тисячоліття Лаври. Наша національна святиня наряду з Софією, Спасо-Преображенським собором Чернігова та іншими багатьма свідками Київської Русі тисячолітнього існування – усе це разом остаточно фіксує факт, що коріння українців на цій землі неосяжне, міцне, своє», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що тисячоліття Лаври Україна зустріне гідно: за 25 років планують оновити та забезпечити збереження десятків пам’яток культури, музейних колекцій і споруд Лаври.

«Це потребує великої та спільної роботи, яку ми починаємо вже сьогодні. І тисячоліття Лаври маємо так само зустріти у єдності, яка посилює і захищає наш народ і нашу державу. Відповідний указ про це я підписую тут і зараз», – сказав Глава держави.

Києво-Печерську лавру заснували у 1051 році преподобні Антоній і Феодосій Печерські. Вона стала першим великим осередком чернечої традиції на українських землях та одним із найдавніших постійних духовних центрів Європи.

У Лаврі зародилось українське літописання: саме тут Нестор Літописець створив «Повість временних літ», завдяки якій Україна належить до небагатьох європейських народів, що мають власну писемну історичну традицію від XI століття. У Лаврі преподобний Аліпій Печерський заклав основи українського іконопису. Саме з нею пов’язані розвиток української освіти й підґрунтя для виникнення Києво-Могилянської академії, навколо неї згуртовувалися провідні політичні, військові та культурні сили України.

На території Києво-Печерської лаври зосереджено майже 140 пам’яток. У 1990 році її разом із Софійським собором внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.