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До України евакуювали ще 14 громадян, які перебували в сирійському таборі

22 листопада 2021 року - 12:02

До України евакуювали ще 14 громадян, які перебували в сирійському таборі

На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського до аеропорту «Київ» (Жуляни) прибув черговий літак, яким було евакуйовано із Сирії 14 громадян України – трьох жінок та 11 дітей.

Вони перебували в таборі закритого типу Аль-Хол на північному сході Сирії. Це – найбільша група українців, яку вдалося повернути додому за весь час проведення евакуаційних операцій із цієї країни.

Гуманітарну місію спільно готували Офіс Президента, Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони України. Складний переговорний процес за участю українських дипломатів тривав кілька місяців, і завдяки їхнім зусиллям громадян України вдалося повернути на батьківщину.

Значну підтримку в репатріації українців надав почесний консул України в Ербілі доктор Фархад Алі.

Наразі в Сирії залишаються ще 19 громадян, які чекають на евакуацію з табору Родж.

За завданням Президента готується чергова гуманітарна місія з повернення українців додому. Адже Україна не полишає своїх громадян у біді та завжди прийде на допомогу, де б вони не опинилися.

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