До United24 додаються ще два напрями: «Освіта і наука» та «Розмінування» – Володимир Зеленський під час виступу на United24 Summit

Шановні присутні!

Пані та панове!

Скільки сьогодні в цій залі людей? На перший погляд – сотні. Але, якщо бути уважнішими, нас сьогодні тут значно більше.

110 країн світу представлені в цій залі зараз. Тисячі й тисячі людських сердець, які вірять у силу єднання. Сьогодні тут – різні культури, безліч різних непростих життєвих історій, кілька поколінь людства… Від тих, хто бачив, як починалося минуле століття, до тих, хто бачитиме, як буде закінчуватися цей вік. Бо разом із United24 вже є й люди старшого віку, і зовсім юні помічники й помічниці свободи.

Коли ми кажемо «United24», ми маємо на увазі величезну спільноту людей – від України до Північної Америки, від Британії до Австралії, від Японії до Латинської Америки. Арабський світ, Індія, абсолютно всі країни Європи.

Уже за перший рік українська фандрейзингова платформа стала глобальним брендом і глобальним доказом того, що немає неможливого, коли робиш ставку на пріоритет держави Україна – на людяність.

І можна назвати суму: понад 330 мільйонів доларів за перший рік. Оплески! І це дуже важливо. Це справді велика робота. Саме стільки акумулювала наша фандрейзингова команда United24.

І це найбільше досягнення серед усіх українських фондів. Але, безумовно, ми вдячні абсолютно всім, хто працює заради України, заради нашої перемоги, перемоги людяності.

Але що це все означає? Така кількість людей такої міцності, така допомога. Все це люди, які почули Україну, які сприйняли те, як ми бачимо життя, і які разом із нами наближають день, коли життя обов’язково переможе, коли ми переможемо в цій війні.

Український день нашої перемоги обов’язково настане. Зокрема й завдяки кожному та кожній із вас, хто тут. І хто зараз тут не присутній, але постійно підтримував і будував United24. Тож буде перемога й завдяки спільноті United24.

І я вдячний кожному й кожній, хто допомагає нам пройти цей шлях, вистояти, захистити життя! Я дякую нашим амбасадорам. Світ вас бачить і чує!

Я дякую команді нашого проекту – справді міцній і невтомній. Молодці!

Я дякую всім, хто працює для медійного супроводу United24, бо інформація – це зброя, і ми це знаємо.

Я дякую тим, хто допомагає підтримувати увагу світу до того, через що проходять наші люди, проходять наші цінності, проходить Україна…

Я дякую всім у 110 країнах світу, хто бере участь у наших зборах – кожній людині, дякую кожній родині, кожній компанії, кожному бізнесу, які долучилися до нашої боротьби, до нашої спільної місії United24! Я дякую вам усім!

І, звичайно, ми всі вдячні тим, для кого все це. Ми вдячні нашим воїнам, кожному й кожній, хто зараз у бою, хто на бойових завданнях хто захищає нашу державу. Дякую кожному українському герою!

У наш перший рік United24 ми зосередилися на трьох напрямах. Оборона та розмінування – це перший. Другий – це медицина. І третій – це відбудова. Робляться потужні речі! Наприклад, United24 допомагає створювати перший у світі флот морських дронів. І це дуже круто, і це захоплює. І оснащує наших воїнів «ловцями Шахедів», щоб знешкоджувати вбивчі російські та іранські дрони, які використовує агресор.

United24 допомагає оснащувати наших воїнів і безпілотниками, які так потрібні на передовій – сьогодні, вчора, завтра. Загалом це вже тисячі різних типів дронів! І ми допомагаємо тренувати операторів дронів.

Окрім того, що United24 постачає саму техніку для оборони нашої держави, нам вдалося довести, що глобальний фандрейзинг заради оборони – реальний. І це вагомий здобуток на рівні самих ідей. Можливо, така зміна ставлення до фандрейзингу допоможе відновити мир, який так потрібен не тільки Україні… Відновити мир не тільки для нашої держави… Люди побачили, на що здатна Україна. Люди побачили, на що здатна єдність.

Звичайні люди по світу фактично безпосередньо допомагають нашій армії, нашим людям, бо знають, що українська армія захищає те життя, якого прагне кожна адекватна, нормальна людина для себе, своєї сім’ї, дітей, для рідних, для всіх. Достойне життя, що зміцнює родини, спільноти, країни.

Важливо, що завдяки United24 придбано понад 100 одиниць медичного обладнання для дитячих лікарень – дуже дякуємо, – для шпиталів. Ще – майже 200 машин швидкої допомоги, причому це реанімобілі високого класу.

Усе це вже допомагає рятувати життя людей у наших прифронтових районах, у прикордонних, що межують із Росією й зазнають щоденно терористичних обстрілів... Окрім цього, в Одесі, в Дніпрі, у Рівному, інших наших українських містах завдяки донорам United24 почалася відбудова. До речі, відбудова двох лікарень – Чернігівської міської лікарні № 3 і Чернігівського медичного центру сучасної онкології.

Впевнений, що наша спільна енергія додасть до стартового переліку досягнень медичного напрямку United24 ще багато інших результатів.

Я хочу відзначити допомогу Україні в цю складну зиму, яку ми проходили і так упевнено пройшли попри будь-які залякування сусідів. Це була справді енергостійкість, яку ми продемонстрували всьому світові. Я дуже пишаюся цим. І вами – тими, хто підтримував, і нашими енергетиками – вони молодці. Попрацювали…

Десятки країн, компаній, міжнародні організації та звичайні люди, які почали допомагати енергетичним обладнанням, допомагати впоратися з великим дефіцитом генераторів, трансформаторів, різними технічними засобами, які були потрібні нам, щоб пройти цю зиму.

І, зокрема, лише завдяки United24 придбано вже сотні генераторів! Серед іншого, для медичних закладів.

Шановні присутні!

Шановні пані та панове!

Сьогодні я радий оголосити, що до трьох наявних напрямів у United24, про які я вже сказав, ми додаємо ще два напрями. Для гуманітарного розмінування робимо окремий напрям, щоб якнайбільше людей могло на ньому зосередитися. І п'ятим напрямом для United24 стане освітній, який сьогодні є пріоритетним для нас.

Відповідно, це честь для мене – оголосити, що до United24 приєднуються нові амбасадори.

Першими амбасадорами напряму «Освіта і наука» стануть науковці та лауреати Нобелівської премії – сер Пол Нерс, також приєднаються пан Едвард Мозер і пані Мей-Брітт Мозер, а також українка, яку знає світ. Це пані Іванна Сахно. Ми дуже раді вітати вас у нашій команді!

З часів Другої світової Європа не бачила такого варварського знищення освітньої мережі та освіти загалом, яке чинить Росія зараз. Сотні шкіл і десятки університетів, на жаль, у руїнах через російські удари по них. Невипадкові, спрямовані удари. Окрім того, інші освітні заклади потребують модернізації, щоб люди працювали та вчилися віддалено, коли є загроза щоденних терористичних обстрілів. Це колосальне завдання, але, ми вважаємо, реалістичне.

І я маю честь оголосити також, що першим амбасадором проекту «Розмінування» став пан Френсіс Фукуяма. Його немає в залі, але він з нами.

Цей напрям також дуже важливий. Він масштабний. Понад 170 тисяч квадратних кілометрів території нашої держави забруднені мінами й снарядами, що не розірвалися. Не всі країни у світі мають таку всю свою площу, яку ми повинні зробити повністю безпечною для наших людей, для наших дітей.

Я хочу також персонально подякувати зараз усім нашим амбасадорам, які сьогодні присутні тут, які з нами сьогодні у Києві. І це важливо, що вони тут, попри вчорашній день. Я радий, що ви проходите з нами цю боротьбу. Разом до перемоги.

Пан Андрій Шевченко! Наш амбасадор напряму «Медична допомога». Андрію, дякую дуже тобі від усіх!

Пан Лієв Шрайбер! Дякую. Прекрасний наш амбасадор «Медичної допомоги». Дякую, Лієве, тобі!

Пан Олександр Усик! Амбасадор напряму «Відбудова України». Дякую, Олександре!

Пані Кетрін Винник! Кетрін, дякую. Наш прекрасний амбасадор напряму «Відбудова України».

Також пан Мішель Азанавічус! Наш амбасадор напряму «Відбудова України». Дуже дякую, Мішелю!

Представники гурту Imagine Dragons. Дуже дякуємо вам. З перших днів United24 ви з нами. Дуже дякую вам, хлопці, за вашу роботу й підтримку.

Дякую ще раз новим амбасадорам. Дякую, пані Іванно, дякую, сер Пол. Дуже вам дякую за те, що ви з нами.

Ми разом. Це найважливіше. Разом захищаємо нашу державу, наших людей. Дуже дякую кожному і кожній із вас.

І хотів би подякувати всім, хто долучений до United24. Це велика робота, великий результат і великий позитив.

Слава Україні!