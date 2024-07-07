Додаткова система ППО й надання літаків F-16: Президент в Одесі зустрівся з міністром закордонних справ та міністром оборони Нідерландів

В Одесі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Велдкампом і міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом.

Глава держави відзначив, що новопризначені посадовці здійснили свій перший закордонний візит саме в Україну та подякував Нідерландам за підтримку нашої держави з самого початку повномасштабної російської агресії.

«Нідерланди відкрили дуже важливі сторінки в захисті наших життів. Це стосується посилення ППО та постачання літаків F-16. У мене була дуже тепла телефонна розмова з новим Прем’єр-міністром Нідерландів. Думаю, що ми продовжимо наш діалог під час саміту НАТО», – зауважив Глава держави.

Президент розповів про обстріли цивільної та критичної інфраструктури Одеси з боку РФ, унаслідок яких гинуть люди, та наголосив на важливості посилення української протиповітряної оборони.

Міністр закордонних справ Нідерландів зазначив, що візит до Одеси демонструє непохитну підтримку України з боку уряду його країни.

«Хочу запевнити, що наша подальша політична, економічна, військова підтримка України продовжиться», – підкреслив Каспар Велдкамп.

Міністр оборони Нідерландів наголосив на важливості військової підтримки нашої держави, зокрема в постачанні літаків F-16.

Володимир Зеленський акцентував, що Україна чекає на прибуття нідерландських винищувачів F-16, які допоможуть закрити українське небо та запобігти атакам РФ на наші міста та громади.

Також Президент разом з міністрами заслухав доповідь командувача Військово-Морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи про оперативну ситуацію в Чорному морі.