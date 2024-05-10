Додаємо наших сил на харківські напрямки, усе необхідне для захисту позицій забезпечуємо – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Підсумки цього дня.

Головне – Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Я вдячний кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які саме так захищають наші позиції, як потрібно. Додаємо наших сил на харківські напрямки. І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту ми будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри. Сьогодні мені і вранці, і ввечері доповідав Головком, постійно на зв’язку з міністром оборони – усе необхідне для захисту наших позицій забезпечуємо. Все залежить від стійкості наших воїнів, і кожен, хто тримає позиції зараз, зберігає позиції всієї України. Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Справді вчасним. Пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошення пакета. Я дякую кожному лідеру, які сприймають ситуацію саме так.

Тому друге – це наша міжнародна робота. Сьогодні є нове рішення про американську підтримку, рішення Президента Байдена. Це і артилерія, протитанкова зброя, техніка й ППО. Те, що потрібно. Дякую. Працюємо над логістикою, щоб уся зброя якнайшвидше показала себе на фронті. Хороша розмова сьогодні була з Президенткою Словаччини – вона була з візитом в Україні. Говорили й про оборонну співпрацю, і про політичні результати, які ми маємо здобути наступного місяця у відносинах із Євросоюзом. Час для фактичного відкриття перемовин, і цей стратегічний сигнал потрібен і Україні, і всім у Європі. Провів кілька телефонних розмов – попри все готуємо Саміт миру, ми готуємо майданчик, щоб світова більшість змогла примусити Росію до миру. Я сьогодні я особисто запросив на Саміт Президента Аргентини, Прем’єр-міністра Ісландії та Вселенського патріарха. Я вдячний кожному за прагнення відновити повну дієвість міжнародного права. Не менш активно будемо діяти й надалі – усі континенти, усі погляди країн мають бути представлені на Саміті миру.

І третє. Провів сьогодні дуже детальну, тривалу нараду з командою, яка готує Саміт з української сторони. Організація Саміту вже опрацьована. У нас ще є завдання – щоб кожен лідер міг проявити свою ефективність заради спільних інтересів. Ми впевнені, так і буде. І саме це зараз маємо сприймати свідомо – Росія намагається зірвати. Що більш змістовним буде Саміт, то ближчим буде мир. Очевидно, що Путін цього не хоче. Очевидно, що він буде й далі пробувати зривати наші зусилля – і спробами наступати, і спробами підривати наші домовленості з іншими лідерами.

Ми повинні цього не допустити. Зробити все для цього.

Я дДякую кожному, хто допомагає!

Слава всім нашим воїнам!

Слава Україні!