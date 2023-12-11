Доки ми не переможемо в цій війні, прошу об’єднатися всіх українців у Латинській Америці – Володимир Зеленський зустрівся з представниками української громади в Аргентині

Під час робочого візиту до Аргентинської Республіки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками української громади в країні.

Глава держави відзначив тепле ставлення до України в Аргентині й подякував новому Президенту Аргентинської Республіки Хав’єру Мілею за чіткі сигнали підтримки нашої держави.

«Вірю, що залишатиметься незмінно сильною позиція нового Президента Аргентини, його команди. Сьогодні вона базується на підтримці України, нашого суверенітету й територіальної цілісності, на підтримці свободи», – сказав він.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що така чітка позиція Аргентини вплине на загальну політичну підтримку України в цьому регіоні, що позначиться, зокрема, й на підтримці українських резолюцій на майданчику ООН.

«Важливо, щоб такий потужний голос Латинської Америки, як голос Аргентини, голос Парагваю, Уругваю, Еквадору, – щоб усі вони були на нашому боці. І я радий, що це так», – зазначив Президент.

За його словами, українська сторона отримала підтвердження від Аргентини щодо приєднання до реалізації Формули миру, зокрема участі в четвертій зустрічі на рівні радників із національної безпеки, яка відбудеться в січні.

«Друге, над чим ми працюємо, – щоб ми могли організувати саміт Україна – Латинська Америка. Ми хочемо об’єднати голоси Латинської Америки навколо підтримки України та нашої чіткої позиції щодо прагнення справедливого миру й засудження агресії Росії. Ми почули сьогодні підтримку з боку аргентинського Президента. Думатимемо, як і коли все це організовувати», – розповів Володимир Зеленський.

Глава держави також подякував українській громаді в Аргентині за те, що впродовж десятиліть вона зберігає любов до України, українську ідентичність і культуру.

Водночас Президент зазначив, що в умовах повномасштабної російської війни Україна потребує консолідації та збереження політичної підтримки з боку держав світу.

«Нам потрібне об’єднання. Тут представники Уругваю та Парагваю. Треба зробити так, щоб у Латинській Америці наші спільноти були об’єднані. Важлива присутність нашої нації в тій чи іншій державі, і вона як невід’ємна частина суспільства завжди має вплив на політику держави», – сказав Володимир Зеленський.

«Тому я хочу попросити вас знайти додаткові інструменти, щоб об’єднати українців у Латинській Америці, допоки ми не закінчимо війну й не переможемо», – додав він.

Глава держави закликав представників української громади налагоджувати економічні й бізнесові зв’язки як між собою, так і з Україною.

«Я дуже радий бути сьогодні тут, у вас у гостях. Дякую вам за підтримку, за вашу роботу. Знаю, що ви допомагали фінансово, гуманітарно, медично. Знаю, що приймали сім’ї, діточок, хтось допомагав ліками пораненим. За все це дуже велика вам подяка», – сказав Володимир Зеленський.

Зокрема, на зустрічі були представлені: Українська центральна репрезентація в Аргентинській Республіці, Український Пласт в Аргентині, Союз українок Аргентини, Товариство українсько-аргентинських випускників університетів, Фундація ім. Тараса Шевченка, Аргентинсько-українська палата торгівлі і промислу, Українське товариство «Відродження», Організація українок «Відродження», Українське культурне товариство «Просвіта» в Аргентинській Республіці, Об'єднання жінок «Просвіта», Спілка української молоді, Українське товариство «27 серпня», Українська громада міст Обера та Колонія, Українська громада міста Апостолес, Українсько-аргентинський клуб (Апостолес), представники духовенства.

Датою початку імміграційного руху українців в Аргентину вважається 27 серпня 1897 року. На сьогодні в Аргентині, за різними оцінками, проживає від 350 до 500 тис. етнічних українців.

З початку повномасштабного російського вторгнення українська громада в Аргентині бере активну участь у зборі та доправленні гуманітарної допомоги в Україну, організовує мітинги, пікетує російське посольство в Буенос-Айресі та концерти російських виконавців у країні, долучається до проведення тематичних круглих столів, конференцій і дискусій з української тематики.